Tragedia en el Rallye de Castellón: muere un copiloto y el piloto termina herido muy grave

El segundo tramo del Rallye de la Cerámica en Castellón (Valencia) ha acabado en tragedia tras un terrible accidente mortal en el Rallye Club Costa Azahar. El copiloto Samuel Ortiz ha muerto en la noche de este viernes y su hermano Jordi, que ejercía como piloto, ha resultado herido muy grave tras sufrir un impacto.

El siniestro en el rali se produjo en la tarde-noche de este viernes en la carretera CV-189, en el tramo que une las localidades castellonenses de L’Alcora y Onda, cuando el vehículo número 32 en el que competían sufrió un fuerte impacto. A consecuencia del choque, el copiloto perdió la vida en el acto, mientras que el piloto tuvo que ser evacuado de urgencia en estado muy grave al Hospital General Universitario de Castellón, según ha informado el Comité Organizador y el Rallye Club Costa Azahar en sus redes sociales.

Tras tener conocimiento de la situación, el Comité Organizador del Rallye de la Cerámica 2026 ha decidido suspender la prueba en señal de duelo y respeto. Para la asistencia del accidente y la liberación de los afectados, que quedaron atrapados en el interior del coche de carreras, intervinieron tres dotaciones y una unidad de mando del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón procedentes de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha informado este sábado de que se movilizaron una unidad de soporte Vital Básico (SVB) y una de Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyo equipo médico confirmó el fallecimiento de un hombre de 30 años y asistió a un hombre de 33 años con politraumatismo. Este fue trasladado al Hospital General de Castellón. Un terrible accidente que ha conmovido a Castellón después de una imagen que ha conmocionado España, que vuelve a vivir un terrible suceso automovilístico.