Estremecedor accidente en el Rally de Córdoba acaba con un muerto y dos heridos graves

Trágico accidente en el mundo del motor en el Rally de Córdoba (Argentina) después de unas aparatosas vueltas de campana de un coche que ha provocado la muerte de un espectador y dos heridos muy graves que fueron rápidamente trasladados al hospital para que sus vidas no corrieran peligro. Un suceso que no ha tardado la vuelta al mundo después de unas imágenes que congelaron las redes sociales ante el impacto de ellas.

Ocurrió después de una curva mal trazada de los dos pilotos paraguayos en el tramo Giulio Césare, Didier Arias y Héctor Núñez, quienes no pudieron controlar el coche para que no impactase su rueda derecha trasera contra una roca donde se encontraban escasos centímetros varios espectadores. Todos acabaron huyendo de la escena entre gritos de pánico, pero no todos pudieron salir ilesos. Según informó la organización, uno de los heridos de apenas 25 años perdió la vida al instante: «En el día de la fecha, durante el desarrollo de la competencia, se ha producido un incidente en un tramo cronometrado que derivó en un accidente con consecuencias graves».

«Lamentablemente, como resultado de este hecho, se ha confirmado el fallecimiento de un espectador que se encontraba en la zona. De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad establecidos para la carrera, interviniendo los servicios de rescate médicos y policiales de emergencia presentes en el evento La organización expresa su más profundo pesar por lo ocurrido y acompaña en este difícil momento a la familia y seres queridos», explicó el comunicado.

Además de la víctima mortal, una mujer sufrió una fractura de tobillo y otra presentó lesiones de menor grado. Por suerte, ambos pilotos resultaron ilesos del accidente, según informaron varios medios argentinos.