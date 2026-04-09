Aleix Espargaró, ingresado tras sufrir un accidente «muy grave»

Aleix Espargaró ha sufrido un fuerte accidente durante una jornada de test con Honda en el circuito de Sepang. El de Granollers ha desvelado la noticia en sus redes sociales, donde cuenta que se ha fracturado cuatro vértebras. Tras el accidente, el piloto probador de Honda fue ingresado en el Hospital para ser atendido de urgencia. Por suerte, las fracturas no afectaron a la médula espinal.

«El martes, durante la prueba aquí en Sepang, sufrí un fuerte accidente. Como resultado, tuve varias contusiones y cuatro vértebras rotas, aunque por un margen muy pequeño, y afortunadamente no afectaron la médula espinal», comenzó diciendo Aleix Espargaró en sus redes sociales después de sufrir un accidente grave que le tendrá un tiempo parado.

Aleix también tuvo palabras de agradecimiento para su mujer, Laura, «quien vino al rescate desde el otro lado del mundo» una vez más para llevarle de vuelta a casa: «Después de unos días en el Hospital CU Aurelius, donde he sido tratado increíblemente bien, ahora puedo volar a casa con Laura, quien vino al rescate desde el otro lado del mundo (una vez más, y he perdido la cuenta…) y allí evaluaremos si se necesita cirugía en Quirón Dexeus».

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En última instancia, el piloto español dio las gracias a Honda por sus cuidados durante estos últimos días, les pide perdón y promete regresar más fuerte: «Gracias a todo mi equipo Honda por cuidar de mí estos últimos días. ¡Perdón por el susto, volveré!» La marca japonesa se encontraba realizando pruebas con las motos de 2026 y 2027 con sus pilotos probadores, Takaaki Nakagami y Aleix Espargaró.

El objetivo de estos tests era probar mejoras para la moto actual de 2026 con vistas a mejorar la moto para lo que resta de temporada, además de seguir afinando la montura de 2027, con la moto de 850cc, con los neumáticos Pirelli. Las concesiones les permiten realizar este tipo de entrenamientos, ya que la marca japonesa se encuentra en el grupo C tras abandonar el D este año gracias a su mejoría el curso pasado.