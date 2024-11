Aleix Espargaró contesta a Bastianini: «Le estaba esperando para luchar por el podio, no le vi llegar»

Aleix Espargaró puso el broche fina a su carrera deportiva con un auténtico carrerón. Il Capitano se defendió con uñas y dientes de Bastianini para ayudar a Jorge Martín. Quería evitar que Enea pudiera pasar a su amigo o incluso pasarle de manera arriesgada mandando al campeón del mundo de MotoGP al suelo. Reconoció que se ha «dejado la piel por este deporte» y se ha «vaciado». Además, se mostró muy contento de haber podido ayudar a Martinator y ser partícipe de su título pese a las críticas de Bastianini por no atacar a su amigo.

El 41 no dudó en responder a Bastianini, que criticó a Aleix por no ir a por el podio: «A Enea le diría que le he estado esperando para luchar por el podio, pero no he visto que llegase». El de Aprilia se mostró contento por su carrera deportiva: «No sé cómo estoy. He tenido un bajón de tensión enorme cuando he cruzado la línea de meta. Ha sido un fin de semana impresionante. Estoy muy agradecido y me siento muy afortunado. Vivir lo que he vivido este fin de semana, al despedirme en casa después de 20 años con amigos y familia, lo que ha hecho Aprilia por mi este fin de semana, estar cerca de la pole y el podio con 35 años.. He podido echar una mano a Jorge a ganar el Mundial, estoy muy agradecido».

Espargaró dijo que daba la sensación de que iban todos contra Martín: «Desde fuera todo el fin de semana daba la sensación, que es lógica y entendible, que todos los pilotos de Ducati iban a una para retener ese título en casa, es lo lógico y normal. Jorge estaba solo ante el peligro, sólo estaba yo para echarle un cable. Lo intenté en el clasificatorio todo lo que pude y hoy en carrera sabía que tenía que estar concentradísimo. He salido a tope y una vez he estado detrás de él he visto que Enea y Álex iban a tope a por él y he dicho: ‘No, no, esta vez de aquí no pasa nadie’. He protegido todo lo que he podido. Nunca en mi vida había frenado tan tarde en la curva 1. Ha sido impresionante, toda la carrera a un nivel de tensión enorme. Muy contento de, aunque sea un 0,1%, haber ayudado a mi mejor amigo a ser campeón del mundo».

La salida fue clave para Aleix Espargaró: «En la salida me he protegido tanto como he podido, nunca he frenado tan tarde en la 1 y durante toda la carrera tenía un gran nivel de tensión. Estoy muy contento por ayudar a mi mejor amigo a ganar el campeonato del mundo». Respecto a la celebración, reconoció que fue muy emotiva: «Cuando he cruzado la línea de meta ha sido un mix de emociones al ser mi última carrera y he mantenido durante toda la carrera la concentración. Cuando se ha parado a mi lado no podía parar de llorar y me ha dicho ‘lo hemos conseguido, es tuyo también’ y se lo agradezco mucho por verle como campeón del mundo».

Cuando le pidieron que pusiera una nota a su carrera deportiva, Aleix Espargaró: «Aprobada seguro, pero no le daría una muy buena nota. No hay que engañarse, mi rendimiento deportivo no ha sido muy super, pero es cierto que creo voy a servir de espejo o de ejemplo para los más jóvenes de que no todo es el talento: el trabajo, la disciplina, el creer en uno mismo, creo que es muy, muy importante. La nota la tenéis que poner vosotros, pero estoy súper orgulloso. Durante toda mi carrera deportiva me he batido con pilotos más fuertes que yo y he podido batirles».

Aprilia, el broche de oro

El 41 ha tenido una carrera de altibajos y ha puesto el broche de oro con Aprilia: «Ha sido brutal. Me he dejado la piel por este deporte y me he vaciado. Los últimos 8 años en Aprilia han sido increíbles. Mi felicidad radica en hacer feliz a la gente que quiero y el aura que he dejado es algo muy importante. Una de las personas más importantes del box, que es un electrónico, me escribió una carta en la que decía: ‘Todas las victorias están muy bien, pero que esas victorias las conseguimos en los primeros años, cuando nadie creía ni confiaba en Aprilia, y yo les animaba y les hacía sonreír’. Me quedo eso grabado».

La última vuelta fue muy especial para Espargaró: «Estaba tan concentrado para seguir a las Ducati, que tienen un nivel altísimo, nunca he frenado tan tarde, en la curva 1 hacía tope con la horquilla delantera y no he podido pensar mucho. Al cruzar por meta me he desmoronado por despedirme en mi circuito de casa».

Al ser preguntado por un titular para su carrera, Aleix Espargaró dijo: «‘Resiliencia’. Creer en uno mismo, nunca tirar la toalla, eso es muy importante. Es un tópico, pero es real y yo estoy convencido de que he demostrado que el trabajo gana al talento, no tengo ninguna duda».