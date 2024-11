Jorge Martín se transforma en ‘Martinator’ en una celebración de película: «Hasta la vista baby»

Jorge Martín es campeón del mundo de MotoGP y se transformó en Martinator, un alias inspirado en la película de cine Terminator, en la celebración. Su equipo lo tenía todo preparado. Le estaban esperando en la zona del estadio para celebrarlo por todo lo alto. Nada más llegar, el español se tiró al suelo y rodó por el mismo. Delante le habían preparado una caja con una placa de hielo delante con el número 89 que contenía algo dentro.

En la caja se podía leer la clásica frase de Arnold Schwarzenegger en Terminator 2 cuando el modelo T-800 quiere acabar con el modelo T-1000: «Hasta la vista baby». Martinator se metió en la caja y se transformó en Schwarzenneger para desvelar lo que contenía la placa de hielo. El madrileño salió de la caja con la máscara de Terminator, un mono nuevo, negro, rojo y morado, con el 1 abajo a la izquierda, a la altura de la pierna, en dorado.

Jorge Martín salió de la caja vestido de Martinator y dijo «hasta la vista baby», disparó al bloque, lo rompió y desveló el casco de campeón del mundo. Un casco dorado con el 1 que refleja lo que ha conseguido, ser campeón del mundo de MotoGP. Jorge Martín se puso a llorar nada más cruzar la meta. Aquel niño que soñó con ser campeón del mundo de MotoGP ya lo había conseguido. Al llegar al parque cerrado su equipo le esperaba con la pizarra de campeón.

🔥🔥🔥 @88jorgemartin HAS OFFICIALLY TURNED INTO THE #MART1NATOR 🦾 pic.twitter.com/B0jHlvuVMf

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 17, 2024