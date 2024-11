¡Jorge Martín hace historia y se proclama campeón del mundo de MotoGP!

Jorge Martín Almoguera ya es eterno. Su nombre ya está en los libros de historia del motociclismo porque es campeón del mundo de MotoGP. El piloto español ha hecho historia al terminar tercero en el GP Solidario de Barcelona, la última carrera del Mundial. Pecco Bagnaia también hizo su trabajo y sumó su undécima victoria de la temporada, pero no fue suficiente porque Martinator también cumplió gracias, en gran parte, a la ayuda de su escudero Aleix Espargaró, y acabó tercero, por detrás de Marc Márquez, segundo. El sueño de aquel niño que se despertaba cada mañana escuchando el ruido de los motores de las motos en el Jarama ya es una realidad.

Jorge Martín repitió la buena salida de la sprint y se puso segundo en el primer giro, por detrás de Pecco Bagnaia. Buena salida también de Marc Márquez que se situó a rueda de los dos primeros del Mundial en la primera vuelta. En los primeros giros, el del Pramac aguantó las embestidas del ilerdense, pero al paso por la uno el 93 le metió la moto y consolidó la segunda plaza.

Martinator decidió no darle la réplica para evitar sustos innecesarios. Ser tercero le iba bien. Por eso decidió no pelear la posición con su compatriota, cuando en otra ocasión sí que lo haría. Pero esta vez tocaba pensar en el Mundial y no pasaba nada por estar tercero. Por su parte, Márquez, que no había hecho un gran fin de semana y ayer decía que quinto o sexto sería lo máximo a lo que podría aspirar, se puso a rueda de Bagnaia y ambos se escaparon.

El italiano impuso un ritmo lento para intentar que el grupo estuviera lo más compacto posible. Necesitaba meter ocho pilotos más entre él y Jorge Martín. Pero eso no iba a ser posible porque apareció en escena el escudero de Martinator, Aleix Espargaró. Si tras la sprint decía que se había quedado con la espinita de no haber podido ayudar a Jorge, esta vez fue con todo para echarle una mano.

Aleix era el Sancho Panza de Jorge Martín, que sería Don Quijote. Il Capitano se tiró con todo en la cinco en la tercera vuelta para adelantar a un Enea Bastianini que ‘amenazaba’ a su amigo. Se las tuvo tiesas con la Bestia para evitar que pudiera ir a por el 89. Ambos se pasaron y se repasaron, pero Espargaró es perro viejo y acabó ganando la partida. Mientras tanto, Martinator consiguió una ligera ventaja gracias a esa batalla.

Bastianini se fue largo y acabó cayendo hasta la octava posición. Todo esto favorecía también a Marc Márquez en la pelea por la tercera plaza del campeoanto del mundo. Aleix no dejó pasar a nadie. Álex Márquez también lo intentó, pero el de Aprilia tampoco se lo permitió. Esto permitió a Jorge irse a casi un segundo del 41. Sólo faltaba llevar la moto a meta, ya que le valía con ser noveno o mejor para proclamarse campeón del mundo. El décimo era Bezzecchi y estaba a casi siete segundos a mitad de carerra.

Bagnaia acelera y Martín se asienta en el podio

Pecco estaba intentando ralentizar la carrera, lo que le permitió a Marc Márquez seguirle. Pero a 10 vueltas para el final metió una marcha más al ver que ya era imposible colar a siete pilotos más, además del leridano, entre él y Martín. Eso provocó que se distanciara del ocho veces campeón del mundo, que no podía seguir el ritmo del bicampeón.

Por detrás todo seguía igual, Aleix Espargaró mantenía a raya al resto de pilotos para que Jorge Martín pudiera correr tranquilo. Además, Bastianini, que era la mayor amenaza, estaba atascado detrás de Álex Márquez y Aleix. El título estaba en su mano. Y no falló. Martinator llevó la moto a boxes y se proclamó campeón del mundo de MotoGP. Además, Marc acaba tercero del Mundial tras acabar segundo y Enea sexto. Al final, Álex Márquez superó a Espargaró en las últimas vueltas y terminó cuarto. Pero el trabajo ya estaba hecho y Jorge Martín ha entrado en el olimpo de MotoGP.