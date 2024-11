Marc Márquez: «Ni cambiando de fecha cambia mi sensación en este circuito»

Marc Márquez terminó octavo en los entrenamientos de este viernes. A pesar de que las sensaciones no fueron buenas, esta vez sí consiguió meterse entre los 10 primeros para lograr el pase directo a la Q2, algo que no logró en la primera carrera en Montmeló en el mes de mayo. No obstante, aseguró que sus sensaciones no cambian ni cambiando el GP de fecha. A pesar de haberse metido en Q2, no ha sido un gran día para el 93.

«Como es lógico, y me ha pasado en otros Grandes Premios que por suerte podía ir delante y tenía el tren detrás. Hoy cuando ha salido Pecco, en el primer neumático éramos un trenecito detrás de él y en el segundo también. Es lo normal, me he buscado la vida y como siempre en este circuito toca sufrir. Ni cambiando la fecha de esta carrera cambia mi sensación. Tocará apretar un poco más», comenzó diciendo Marc Márquez sobre el hecho de salir a rueda de Pecco Bagnaia.

En el segundo tramo pierde medio segundo con Bagnaia, pero aseguró que ya saben cuál es el motivo, aunque no quiso desvelarlo a los periodistas: «En el último parcial he perdido muchísimo, pero hay explicación. No os la voy a dar a vosotros, lo siento, pero sabemos lo que ha pasado en esa segunda parte del circuito y a ver si mañana la puedo mejorar».

«Mi hermano siempre ha ido muy rápido en este circuito. Lleva unas carreras que lo está haciendo muy bien. En Malasia quedó cuarto y cuarto, aquí está yendo muy bien. Bezzecchi va muy rápido en unas circunstancias muy particulares y se encuentra en este Gran Premio, cuando hace frío, cuando hay poco grip de atrás consigue ir muy rápido. También es una de las referencias para mí. Lógicamente, con los que llevan la misma moto puedes comparar mucho más preciso», explicó.

«Martín sólo puede perder»

Respecto a cómo vio a Jorge Martín y Pecco Bagnaia, los dos que se están jugando el título, el ocho veces campeón del mundo dijo que vio «un Jorge Martín haciendo su trabajo, buscando los límites en entrenos, que es lo que hay que hacer, rodando bien, probando todo lo que tenía que probar para no tener dudas el domingo. Creo que ha sido el único piloto que ha probado todos los neumáticos. Lo he visto bien. Por otro lado, he visto a un Pecco muy fuerte, haciendo lo que tiene que hacer, arriesgar, rodar rápido y liderando sesiones, que es lo que ha hecho».

«La experiencia que tengo de mi primer Mundial en 2013 es que quien tiene la ventaja, el que está delante, sobre todo con la que tiene Martín, solo puede perder. Lógicamente, tiene más presión pero hay que administrarla. En 2013 yo tenía 20 años, recién llegado a MotoGP y lo luchaba contra todo un Jorge Lorenzo, ya consagrado y habiendo ganado dos o tres títulos mundiales, así que lo puede gestionar muy bien Jorge. Tiene experiencia en MotoGP y liderando carreras, ha cometido errores y seguro que aprende de ellos», agregó Marc Márquez.

«Probar piezas en un circuito que te cuesta es positivo»

Preguntado sobre si esa incertidumbre por las malas sensaciones le puede afectar al test del martes, Marc señaló: «Para mí probar piezas, moto nueva, en un circuito que te cuesta y de los peores, es positivo, porque así notas más la diferencia, si es que la hay, a mejor o a peor. Cuando pruebas piezas o motos nuevas en un circuito que se adapta muy bien a ti o eres capaz de ir rápido, puedes salir engañado de las sensaciones».

«Para mí es positivo probar aquí, aunque me divierto más en otros circuitos y este es de los que menos. Pero es simple trabajo y tirar de esa constancia para trabajar y darle la vuelta a la situación, que ya pasó en el otro Gran Premio aquí. Salía el 14 en parrilla, como muy mal saldré el 12 aquí, ya es mejor, es positivo. Luego, en carrera, a ver si podemos estar entre los cinco primeros», concluyó.