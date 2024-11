Bagnaia gana el primer asalto a Martín en Montmeló

Pecco Bagnaia empieza fuerte. El italiano se ha llevado la primera batalla al conseguir el mejor tiempo en el primer día de entrenamientos libres en el GP Solidario de Barcelona de MotoGP. El vigente campeón se puso en cabeza con su última vuelta lanzada (1:38.918) dada en los últimos compases de la práctica. Por su parte, Jorge Martín no tuvo buenas sensaciones y terminó quinto.

No obstante, este resultado en ambas carreras le valdría al español para ser campeón del mundo. A pesar de las sensaciones, Martín llegó a liderar gran parte de la sesión. Fue el primero en bajar el tiempo de Marco Bezzecchi, que lo marcó muy temprano y nadie podía batirle. Pero, la sorpresa la protagonizó Johann Zarco que a pocos minutos del final se situaba primero con la Honda a rueda de un Marc Márquez que perseguía a Bagnaia, pero perdió unas décimas en el último sector y no pudo colocarse en los primeros puestos.

Las condiciones eran delicadas porque la pista estaba algo fría y Martín no daba con la tecla. El madrileño entró al box y negaba con la cabeza tras hablar con su jefe de mecánicos, Daniele Romagnoli. Las sensaciones no eran buenas y aunque hizo su mejor tiempo a rueda de su amigo Aleix Espargaró no pudo subir más allá de un quinto puesto al final. Finalmente, Il Capitano terminó tercero, justo delante de Zarco y detrás de Pecco y Bezzecchi.

Por otro lado, cabe destacar el octavo puesto de Marc Márquez, que tampoco tuvo buenas sensaciones. El leridano se metió de forma directa en la Q2 tras clasificar entre los 10 primeros de la práctica de la tarde, justo detrás de su hermano, Álex Márquez, séptimo. Pero siempre estuvo en esos puestos, nunca logró alcanzar las zonas de cabeza pese a seguir la rueda de Bagnaia. Noveno fue Pedro Acosta. Nakagami se quedó fuera después de dominar el libre de la mañana.

Nakagami sorprende por la mañana

El japonés Takaaki Nakagami (Honda) ha liderado su primera sesión de entrenamientos al ser el más rápido en la tanda inicial libre del Gran Premio Barcelona Solidaridad de MotoGP en el circuito Barcelona-Cataluña de Montmeló.

Nakagami paró el cronómetro en 1:40.501, apenas unos minutos después de sufrir una caída, aunque su registro acabó lejos de la mejor vuelta de la categoría, que ostenta desde este año, en la primera visita al trazado catalán, el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), con 1:38.190.

Comenzó movida la sesión de MotoGP, con una caída inicial del italiano Michele Pirro (Ducati Desmosedici GP24) y una instantes después provocada por el español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), que se llevó ‘puesto’ a su compañero de equipo, Augusto Fernández, entre las curvas 5 y 6 del trazado catalán, lo que obligó a mostrar bandera roja al quedar muy sucia la pista por la tierra arrastrada por las motos.

Una vez reanudada la sesión no tardó demasiado Jorge Martín en encaramarse a la primera plaza, pues en su sexta vuelta ya rodó en 1:40.971, lo que significaba estar casi medio segundo por delante de su inmediato perseguidor en ese tramo inicial de la tanda, el surafricano Brad Binder (KTM RC 16).

No duró demasiado tiempo al frente de la tabla Martín, pues en cuanto Pedro Acosta pudo volver a poner su moto a punto se situó líder al rodar en 1:40.912, apenas tres milésimas de segundo más rápido que Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23), con el líder del mundial tercero.

Tras Martín, los dos pilotos oficiales de Ducati, los italianos Enea Bastianini y su rival por el título, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, con los españoles Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), tras ellos, aunque todavía con más de un cuarto de hora de sesión por delante.

Ya en el tramo final de esta primera tanda, la sorpresa llegó de la mano del japonés Takaaki Nakagami, que colocó la Honda RC 213 V de la escudería de Lucio Cecchinello al frente de la tabla de tiempos con un registro de 1:40.501 y eso después de haber sufrido una caída en la curva dos cuando seguía el rebufo de la Honda del probador alemán Stefan Bradl.

Con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, nadie pudo rebajar el registro de Nakagami, que lideró por primera vez en toda la temporada una tanda de entrenamientos, seguido por Pedro Acosta, Alex Márquez, Brad Binder, Jorge Martín, Enea Bastianini, ‘Pecco’ Bagnaia, Maverick Viñales, Jack Miller y Marc Márquez, que fueron quienes coparon las diez primeras posiciones.