Jorge Martín: «Pase lo que pase mi vida va a ser exactamente igual»

Jorge Martín llega a Barcelona jugándose el título Mundial de MotoGP, pero en una posición distinta a la del año pasado. Esta vez es él quien tiene la ventaja de 24 puntos sobre Pecco Bagnaia y no al revés. No obstante, el madrileño reconoció en la previa del GP Solidario de Barcelona, el último de la temporada, que «pase lo que pase mi vida va a ser exactamente igual». Este año, los sentimientos son diferentes a los de 2023.

«El año pasado idealicé mucho el hecho de ganar, estaba muy obsesionado con ganar y pensaba que me cambiaría la vida. Yo creo que pase lo que pase el domingo o el sábado, mi vida va a ser exactamente igual. Quiero ganarlo, porque quiero ganarlo por mi gente, por mi equipo, por mi familia, por los periodistas que me apoyáis, por la gente que está en las gradas apoyándome, por ellos. Es así, a mí no me va a cambiar nada. Mañana seré el mismo, el martes me subiré en la Aprilia y el miércoles seguiré entrenando. Quiero hacerlo más por ellos», aseguró Martinator.

Sobre si prefiere cerrar el Mundial el sábado o el domingo, Jorge Martín reconoció que quiere ganarlo sin precipitarse: «Yo quiero cerrarlo, no quiero precipitarme. Eso es muy importante. Es algo que me lo llevo marcando últimamente, porque cuando me he precipitado es cuando he cometido un error. Entonces, si viene el sábado, lo cogeré con los brazos abiertos, iré a por ello. Pero, si no, he aceptado la situación de que el domingo puede ser una carrera muy larga y veremos qué pasa».

Martín quiso dar las gracias a Ducati por todo lo que le han dado en estos años: «Sólo puedo decir que doy las gracias a Ducati por lo que me ha dado». Sobre las claves de su éxito esta temporada, Jorge señaló que «la clave ha sido toda la temporada» y parafraseó una cita de Topuria para explicarlo: «Está una cita de Topuria que dice: ‘Gano los campeonatos entrenando’. Para nosotros, es ir ganando en cada cita. Lo importante es el trabajo hecho durante toda la temporada. En las 19 carreras lo dimos todo. Ahora, es entender lo que nos falta».

Estado de ánimo

Jorge Martín reconoció que se encuentra «bien» de ánimo y que confía en el trabajo que ha hecho durante el año y que le ha llevado hasta aquí: «Me encuentro bien, confío en todo el trabajo que hemos hecho durante todo el año. Estoy concentrado en hacer lo mismo que he hecho siempre, que es pilotar, disfrutar y a por ello».

Sobre los neumáticos, dijo: «Es complicado, porque es el gran premio con más grip del año. Es positivo. Hay muchas opciones. A lo mejor tenemos que cambiar la estrategia para el sprint. Será interesante y tendremos trabajo para probarlo». Montmeló es un circuito para jugársela, aunque el madrileño preferiría haber corrido en Valencia: «Preferiría que no hubiera pasado nada y que se disputara en Valencia, pero tenemos que adaptarnos».

En cuanto al buen rollo con Pecco Bagnaia, Jorge Martín comentó: «Nos respetamos mucho, nos conocemos desde que éramos muy pequeños. Yo creo que esto cambia un poco el desarrollo de la relación con los años. Quizá, si estuviese con otro, no sería esta relación ni mucho menos, pero con Pecco es así y nos ha tocado vivir esto. Hay que disfrutarlo. Aún no hay nada hecho. Hay que seguir pensando en lo que tenemos por delante. Veremos qué pasa después de esta carrera en esa relación».

Respecto a la preparación tras Malasia, Martín señaló que no ha hecho nada diferente: «He hecho, básicamente, lo mismo, he entrenado igual, he comido igual. He vuelto a Andorra y sí que me ha dado un choque con la realidad el frío que hace, porque cuando me fui era verano y he vuelto en invierno, ya nevando el otro día, pero mi rutina ha sido la misma. Eso es lo que quiero mantener, misma mentalidad. Es un fin de semana más. Mi objetivo va a ser pilotar a mi cien por cien, como es siempre, como fue en Malasia. Obviamente, con un poco más de cabeza. Luego, ganar o no, será una consecuencia de hacerlo bien o mal».

Montar el 1 en la Aprilia

Sobre montar el 1 el martes en la Aprilia, Jorge Martín no quiso dar detalles, se centra en el presente: «Eso ya lo pensaremos durante el invierno, no es tiempo de pensar eso. Es de centrarse día a día». En cuanto a si tendrá más cabeza que en Malasia, Martinator fue claro: «Mi objetivo era ganar la carrera y para ganar la carrera tenía que liderar más de una vuelta, para intentar que se le subiese la presión del neumático a Pecco. No fui capaz y ya vi que no iba a ser capaz».

«Cedí, pero creo que en ese momento de la carrera, estaba bastante bajo control. Quizá, desde fuera, sí que impacta. Yo, también, al día siguiente, dije: ‘Igual me he pasado un poco’, pero entra eso también, el no hacer el tonto, ser inteligente. El sábado no me quiero precipitar, quizá entrar en una pelea que me pudiera ir al suelo y liarla. A partir de ahí, veremos», añadió.

Sobre las posibles ayudas, el de San Sebastián de los Reyes dijo que «no cuento con ayuda de nadie, la verdad. Voy a intentar hacer mi fin de semana. Creo que no la necesito. Como decía Pecco, este año estuvimos a diez segundos del tercero. Al final, hay un margen. Obviamente, hay otros pilotos que irán rápido, mucha gente quiere ganar. Esto también tiene ese problema: Marc, Enea, Acosta, Aleix… quieren ganar su última carrera del año. Toda la gente que quiera ganar, eso me va a ayudar a mí a perder menos puntos».

Los consejos de Aleix

Sobre los consejos que le ha dado su amigo Aleix Espargaró, aseguró: «Hoy he ido con él en bici, esta mañana hemos dado un par de vueltas al circuito. Me ha dado un par de consejos. Este año, en la Q2, me caí en el segundo intento y esto fue la clave de salir tan atrás. Si todo va en orden, estaré concentrado en eso para hacer una buena sesión de clasificación».

En cuanto a las palabras de Aleix diciendo que prefiere el título de Martín a su victoria, el madrileño explicó que «él es gran parte de esto». «Al final, tenemos mucha ilusión en esto, hemos entrenado mucho juntos. Él es gran parte de esto, de lo que estamos consiguiendo, porque es el que me saca a entrenar cada día. Ojalá lo consigamos». Sobre la posibilidad de cerrarlo el sábado y que gane Aleix el domingo, señaló: «Veremos qué pasa. Será un fin de semana intenso, con muchas emociones, también dejando Pramac, con todo lo que podemos conseguir. Si todo sale bien, y le tengo que ayudar, le echaré una mano».

Si firma dos sextos puestos, que le darían el título, Jorge Martín dijo que «lo firmo si eso implica ganar el Mundial, pero creo que yo no sé correr para ser sexto. Creo que si fuese a hacer un sexto, cometería un error, seguro, porque no sé cómo se hace. Si hago sexto, es porque estoy dando mi máximo y eso es lo que quiero hacer: dar mi máximo con cabeza y, obviamente, controlando riesgos».

Pedir matrimonio a su novia

Tras la rueda de prensa, los dos pilotos rellenaron qué debería hacer el otro si gana el Mundial y Pecco dijo que Martín debería pedirle matrimonio a María: «Eso veremos qué pasa. La ilusión está ahí, el matrimonio sería formalizar algo que ya sabemos los dos».

Por último, Jorge analizó las peleas en pista con Pecco: «Al final, nos tenemos mucho respeto. Pecco es uno de los pilotos más limpios de la parrilla. Creo que eso tampoco lo quiere perder. No quiere cambiar la percepción que se tiene de él por empezar a pilotar guarro durante el fin de semana. Si cambia, pues habrá que estar preparados e ir a por ello. Yo estoy preparado para todo y concentrado en mi trabajo».