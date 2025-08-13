Sánchez interrumpe sus vacaciones para participar en la cumbre por Ucrania mientras ignora los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí ha parado sus vacaciones para participar en una reunión telemática desde el Palacio de La Mareta (Lanzarote) con los líderes de la Coalición de Voluntarios por Ucrania. Esta alianza aúna a una treintena de países, entre los que está España, para ayudar militarmente a Kiev. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a reaccionar a los incendios que asolan España este verano a través de redes sociales, ignorando la gravedad de los fuegos que se han cobrado la vida de dos personas.

La cita en la que sí ha aparecido Sánchez ha sido una reunión telemática promovida por el canciller alemán, Friedrich Merz, y el mandatario francés, Emmanuel Macron, con la que pretende dar cuenta de los asuntos que se han tratado en los últimos días y en una reunión previa que ambos habían mantenido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Y es que, minutos antes se habían visto las caras (además de Trump, Zelenksi, Macron y Merz) con el líder de Reino Unido, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el de Polonia, Donald Tusk; y el de Finlandia, Petteri Orpo, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. A esta reunión no estaba invitado Sánchez.

La reunión llega en vísperas de la cumbre que el mandatario norteamericano protagonizará con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska, este viernes 15 de agosto.

«España sigue firmemente comprometida con la paz y la seguridad en Ucrania y en Europa», ha destacado Sánchez a través de un mensaje en la red social X, antes Twitter. «Es necesario un alto el fuego inmediato que facilite las condiciones para lograr una paz justa y duradera», ha asegurado, para continuar: «Ucrania tiene que ser parte en cualquier decisión sobre su propio futuro».

Mensajes ante los incendios

Esta aparición pública choca con su ausencia a la hora de tratar la ola de incendios que, este verano, ha sido especialmente agresiva. El líder socialista se ha limitado a referirse a ellos a través de redes sociales. Unos perfiles que el propio Sánchez admitió que maneja un equipo de comunicación y no él mismo.

El 10 de agosto, el jefe de filas del PSOE transmitió su «solidaridad con los vecinos» además de «pedir precaución» por los fuegos de Navarra y Castilla y León. El presidente del Gobierno dijo estar «pendiente de la evolución» de las llamas.

Hasta dos días después no se volvió a pronunciar, lamentando el fallecimiento del hombre por el incendio de Tres Cantos (Madrid), después de que fuera ingresado por quemaduras en el 98% de su cuerpo.

El 13 de agosto volvió a publicar dos mensajes en los que vaticinaba una «noche complicada» y volvía a mostrar su «apoyo» y «preocupación» por los vecinos de las zonas afectadas por los incendios. Unas horas después también lamentó la muerte de un voluntario en las labores de extinción en León.

El último mensaje fue la mañana de este miércoles, cuando volvió a limitarse a pedir precaución y a agradecer el trabajo de los efectivos dedicados a luchar contra los incendios.

Ola de incendios en España

Los fuegos se han desatado en los últimos días en varias partes de España. Concretamente, las llamas han afectado a las provincias de Cádiz, León, Zamora, Orense y Castilla-La Mancha, La Rioja o Madrid entre otros. La situación se ha agravado aún más con las inclemencias del tiempo, tanto por la ola de calor que ya lleva más de una semana en nuestro país como por las tormentas secas.

Particularmente trágico fue el martes. Ese día, que falleció el hombre que había sufrido quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos (Madrid). También perdió la vida un voluntario de 35 años que trabajaba en las labores de extinción del fuego en la provincia de León.

Los incendios de Castilla y León están siendo tan virulentos que el fuego sigue avanzando y ha obligado a evacuar a miles de personas en las provincias de León y Zamora. Allí todavía se contabiliza hasta siete personas heridas (dos mujeres y cinco hombres), de las cuales cuatro están en estado crítico y otros tres en estado grave.