Purga en el chavismo: Delcy destituye y ordena la detención del jefe de seguridad de Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destituido y detenido al mayor general Javier Marcano Tábata, encargado de la protección del narcodictador Nicolás Maduro, tras su captura por Estados Unidos para ser juzgado en Nueva York. Marcano será sustituido por el general chavista Gustavo González López que asumirá la comandancia de la Guardia de Honor presidencial y la titularidad de la Dirección General de Constrainteligencia Militar (DGCIM).

Marcano era considerado una figura clave en la seguridad del sátrapa venezolano y uno de los máximos representantes de la estructura de inteligencia del régimen chavista antes de la caída de Maduro. Ahora, con el nombramiento de González López, conocido por su lealtad al régimen, la presidenta interina pretende reforzar la cúpula chavista.

González López no es un desconocido en los círculos del poder narcobolivariano. Este militar fue ministro de Interior y Justicia entre 2015 y 2016, y posteriormente dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el aparato represivo del régimen, desde abril de 2019 hasta octubre de 2024. Su trayectoria está marcada por su «lealtad demostrada», según palabras de la propia Rodríguez, quien expresó su «reconocimiento» al general saliente, Javier Marcano Tábata.

El nombramiento, anunciado por el ministro de Comunicación Freddy Ñáñez a través de sus redes sociales, confirma la estrategia de Rodríguez de rodearse de figuras leales tras el vacío de poder dejado por la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado sábado, durante los ataques estadounidenses en territorio venezolano.

El ministro Ñáñez justificó los cambios como parte de una «dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional» orientada a «garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República».

Rodríguez fue juramentada de urgencia el lunes ante la Asamblea Nacional, siguiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia, en lo que muchos consideran un movimiento constitucional cuestionable para mantener la continuidad del chavismo en el poder.