Trump: «Maduro es un hombre violento, tiene una cámara de tortura y ha matado a millones de personas»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado un discurso ante los republicanos en un evento en el Centro Kennedy de Washington en el que ha valorado la operación militar del pasado día 3 en la que el ejército de EEUU capturó al dictador venezolano, Nicolás Maduro.

El máximo mandatario norteamericano tuvo palabras muy duras contra Maduro, al que acusó de haber matado a «millones de personas».

«Maduro es un hombre violento, ha matado a millones de personas. Tortura gente. Tiene una cámara de tortura en medio de Caracas que vamos a cerrar ahora», afirmó Trump.

El presidente de Estados Unidos analizó la operación militar en la que atraparon a Nicolás Maduro: «La operación en Venezuela fue muy compleja… 150 aeronaves y helicópteros, muchos soldados sobre el terreno».

Trump valoró que el ejercito de Estados Unidos no sufriera bajas en la misión especial en Venezuela: «Nadie murió. Bueno, del otro lado sí, desafortunadamente. Sobre todo cubanos. Sabían que íbamos para allá».

«Nadie puede hacer lo que hacemos nosotros»

El republicano, quien dijo que la operación fue «brillante» y «un éxito militar increíble», sacó pecho del poderío de las fuerzas armadas de su país: «Nadie puede hacer lo que hacemos nosotros. Nadie tiene la calidad de nuestras armas». Y dictó esta sentencia: «Estados Unidos ha vuelto a demostrar que tenemos el ejército más poderoso del planeta».

Trump aprovechó su intervención para adelantar que aumentarán la producción de su armamento. «Vamos a aumentar la producción. Tenemos que empezar a construir más rápido nuestro armamento. El problema es que no producimos armas lo suficientemente rápido, pero vamos a empezar a hacerlo», dijo el presidente estadounidense.