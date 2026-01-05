Trump empieza a poner condiciones a Venezuela: «Necesitamos acceso al petróleo para reconstruir el país»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha lanzado este lunes 5 de enero un nuevo y contundente mensaje sobre Venezuela que deja pocas dudas sobre su visión del país y de sus recursos estratégicos. A bordo del Air Force One, durante su viaje de Florida a Washington, Trump ha dejado claro que cualquier proceso de reconstrucción estará condicionado al acceso total al petróleo venezolano tras la captura del narcodictador chavista Nicolás Maduro. «Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas de su país que nos permitan reconstruirlo», ha afirmado el presidente de Estados Unidos, marcando una línea roja inequívoca. Según Trump, la reconstrucción de Venezuela no puede limitarse a ayuda económica o financiación internacional si Estados Unidos no tiene control directo sobre los recursos clave.

Las declaraciones se han producido en una jornada clave. Mientras Trump hablaba, el narcodictador chavista Nicolás Maduro comparecía ante un juez en Nueva York, donde llegó a declararse «prisionero de guerra» tras su captura por fuerzas estadounidenses el pasado sábado 3 de enero.

Horas después, en Caracas, Delcy Rodríguez juraba su cargo como presidenta encargada ante la Asamblea venezolana, en un movimiento precipitado tras la detención de Maduro y en un intento de mantener el control interno del régimen.

La llamada con Rubio y el cambio de tono

Rodríguez ha asumido el cargo después de haber mantenido una conversación telefónica con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y de haberse puesto inicialmente a disposición de Washington tras la captura de Maduro. De hecho, el propio Trump había señalado el sábado que Rubio había hablado con Rodríguez y que ella estaba dispuesta a hacer “lo que Estados Unidos considerase necesario” para mejorar la calidad de vida en Venezuela.

Sin embargo, apenas horas después de esa conversación, Delcy Rodríguez endureció su discurso, afirmando públicamente que «el único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro», una declaración que muchos interpretaron como un mensaje dirigido más a las bases internas del chavismo que a la comunidad internacional.

Este domingo 4 de enero, Trump lanzó ya una advertencia directa a Delcy Rodríguez, endureciendo su tono respecto al sábado. Y este lunes, el mensaje ha ido aún más lejos, poniendo condiciones explícitas.

Advertencia de Trump

Trump ha insistido en que la infraestructura venezolana está completamente destruida tras años de gestión chavista. «Las carreteras no están construidas y muchos puentes se están cayendo. Tienen puentes que se caen. Nadie puede ir a ninguna parte», ha afirmado, subrayando que el nivel de deterioro hace imprescindible una intervención directa de Estados Unidos.

El presidente estadounidense ha dejado claro que no habrá reconstrucción sin control, y que el acceso al petróleo y a otros activos estratégicos es una condición previa, no negociable, para cualquier plan de estabilización del país.

Reunión clave en Washington

En este contexto, está previsto que este lunes por la tarde el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Pentágono Pete Hegseth informen a los congresistas de la Cámara de Representantes y a los senadores sobre la situación en Venezuela, en lo que apunta a una coordinación política y militar de alto nivel tras la caída de Maduro.