Delcy jura como presidenta de Venezuela bajo el aviso de Trump de hacer «lo correcto» o acabar como Maduro

La chavista Delcy Rodríguez, hasta la fecha vicepresidenta de Venezuela, ha tomado este lunes posesión como presidenta encargada del país latinoamericano tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Asume así las funciones de la jefatura de Estado. Rodríguez ha jurado ante la Asamblea Nacional bajo el aviso del presidente estadounidense, Donald Trump, quien le advirtió el domingo de que debe «hacer lo correcto» o «pagará un precio más alto que Maduro».

Pese a ello, en el momento de la jura, Delcy ha mantenido el discurso público de respaldo al narcoterrorista Maduro y ha dicho: «Vengo con dolor por la agresión que ha sufrido nuestra patria». Pero no hay que olvidar que horas antes había pedido al presidente de Estados Unidos trabajar de forma «conjunta».

«Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la primera dama de este país», ha declarado Delcy Rodríguez durante la jura celebrada en el Salón del Tríptico del Palacio Legislativo Federal de Caracas.

Rodríguez ha destacado que acude a la jura «como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros».

La hasta ahora número dos del Gobierno venezolano ha jurado «por el pueblo de Venezuela no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo».

«Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde», ha continuado.

Toma de posesión ante la Corte Suprema

Este domingo Delcy Rodríguez tomó posesión como presidenta encargada ante la Corte Suprema y este lunes ja jurado el cargo ante la Asamblea. La vicepresidenta chavista de Maduro está supeditada a cumplir con las directrices de la Administración Trump y en un comunicado, horas antes de la jura, ha pedido al presidente de Estados Unidos trabajar de forma «conjunta» en una «agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera».

«Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra, ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro, y es el de toda Venezuela en este momento», ha expresado Delcy en dirección a Donald Trump. Por su parte, el presidente estadounidense desveló que la presidenta en funciones de Venezuela se «ha puesto a disposición de EEUU» a través de una «larga conversación» con el secretario de Estado, Marco Rubio.

A través de su canal de Telegram, Delcy Rodríguez describió como «prioritario» para el Gobierno de Venezuela alcanzar unas relaciones internacionales «equilibradas y respetuosas» con Estados Unidos, basadas «en la igualdad soberana y la no injerencia».

Por su parte, Trump, tras la jura de Delcy ante la Corte Suprema venezolana como presidenta interina, advirtió a la ya ex vicepresidenta de Nicolás Maduro asegurando que «pagará un precio muy alto, probablemente mayor» que el del narcodictador, «si no hace lo correcto».