Últimas noticias de Venezuela y EEUU: la detención de Maduro y las novedades del conflicto, en directo
Maduro y su esposa comparecerán el lunes ante un tribunal federal de Nueva York
EEUU acusa a Maduro, su esposa e hijo de traficar con 200 toneladas anuales de coca
Trump advierte a Delcy: «Pagará un precio más alto que Maduro si no hace lo correcto»
El narcochavista Nicolás Maduro comparecerá ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York este lunes a las 12:00 horas (18:00, hora peninsular española). El juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, será el encargado de presidir la audiencia judicial de Maduro y su mujer, Cilia Flores tras ser capturados en Venezuela durante una operación militar de EEUU el pasado sábado.
Nicolás Maduro llegó al Centro de Detención Metropolitano (MDC), una instalación federal en Brooklyn, alrededor de las 20:52 horas del sábado 3 de enero (02:52 horas ya del domingo 4 de enero en España). Éste es uno de los pocos centros de detención en Estados Unidos con capacidad para acusados de alta seguridad. Es conocido por albergar a otros acusados de alto perfil como el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, el rapero Sean Diddy Combs o la que fuera novia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.
Por el momento, respecto a la situación de Venezuela, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha descartado la celebración de elecciones inmediatas y ha apostado por mantener a la número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez. En este sentido, Marco Rubio ha defendido la cooperación con el chavismo: «María Corina es fantástica, pero, desafortunadamente, la oposición ya no está presente en Venezuela».
Trump amenaza con «un duro golpe» a Irán si las autoridades matan a manifestantes «como en el pasado»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su Gobierno sigue «muy de cerca» las protestas en Irán y ha advertido a Teherán de «un duro golpe» si las autoridades «empiezan a matar» a manifestantes como en anteriores ocasiones. «Lo estamos observando muy de cerca», ha señalado el mandatario republicano en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force 1. «Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que van a recibir un duro golpe», ha agregado.
Trump cree que una operación en Colombia como la dirigida contra Maduro «suena bien»
El presidente de Estados Unidos ha afirmado que le «suena bien» la idea de llevar a cabo en Colombia una operación similar a la realizada en la víspera en Venezuela, en la que las fuerzas norteamericanas capturaron a Nicolás Maduro. Para Trump, Colombia «está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos». «Tiene molinos y fábricas de cocaína», ha alegado, indicando que «no va a seguir haciéndolo mucho tiempo».
Trump insiste en reclamar Groenlandia para EEUU pese al rechazo de Dinamarca
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su reclamo por «seguridad nacional» sobre Groenlandia, apenas unas horas después de que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, haya instado a Washington a «poner fin a las amenazas» sobre una posible anexión.