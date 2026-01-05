Últimas noticias de Venezuela y EEUU: la detención de Maduro y las novedades del conflicto, en directo

El narcochavista Nicolás Maduro comparecerá ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York este lunes a las 12:00 horas (18:00, hora peninsular española). El juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, será el encargado de presidir la audiencia judicial de Maduro y su mujer, Cilia Flores tras ser capturados en Venezuela durante una operación militar de EEUU el pasado sábado.

Nicolás Maduro llegó al Centro de Detención Metropolitano (MDC), una instalación federal en Brooklyn, alrededor de las 20:52 horas del sábado 3 de enero (02:52 horas ya del domingo 4 de enero en España). Éste es uno de los pocos centros de detención en Estados Unidos con capacidad para acusados de alta seguridad. Es conocido por albergar a otros acusados de alto perfil como el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, el rapero Sean Diddy Combs o la que fuera novia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.

Por el momento, respecto a la situación de Venezuela, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha descartado la celebración de elecciones inmediatas y ha apostado por mantener a la número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez. En este sentido, Marco Rubio ha defendido la cooperación con el chavismo: «María Corina es fantástica, pero, desafortunadamente, la oposición ya no está presente en Venezuela».