Alvin K. Hellerstein, el juez de Nueva York de 92 años que presidirá el juicio al narcochavista Maduro

El juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, será el encargado de presidir la audiencia judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Distrito Sur de Nueva York. La cita marca la primera comparecencia de ambos en tribunales estadounidenses tras ser capturados en Venezuela durante una operación militar de EEUU. El narcochavista Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán este lunes 5 de enero a las 12:00 horas (18:00 horas en España), según ha confirmado el domingo un portavoz del tribunal federal de distrito de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York.

Maduro llegó al Centro de Detención Metropolitano (MDC), una instalación federal en Brooklyn, alrededor de las 20:52 horas del sábado 3 de enero (02:52 horas ya del domingo 4 de enero en España).

El MDC es uno de los pocos centros de detención en Estados Unidos con capacidad para acusados ​​de alta seguridad. Es conocido por albergar a otros acusados ​​de alto perfil como el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, el rapero Sean Diddy Combs o la novia de Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell.

¿Quién es Alvin K. Hellerstein?

Es judío ortodoxo y tiene una trayectoria judicial de alto perfil:

Alvin K. Hellerstein es un juez federal con décadas de experiencia en el Distrito Sur de Nueva York.

Ha presidido casos de alto perfil, incluidos narcotraficantes, líderes criminales y delitos financieros internacionales.

Hellerstein asumió el cargo de juez federal en 2011 y desde entonces ha manejado casos de gran relevancia nacional e internacional . Entre sus casos más destacados se incluyen: Litigios tras los atentados del 11 de septiembre . Una demanda presentada por Harvey Weinstein . Juicios por fraude de la empresaria Charlie Javice y del inversor Bill Hwang .

Ahora, Hellerstein será el encargado de dirigir el juicio federal contra el dictador venezolano narcochavista Nicolás Maduro.

Traslado de Maduro y Flores a la corte

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados desde el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, un centro federal de alta seguridad.

Debido a su perfil, el traslado se realizará con máxima discreción y medidas de seguridad extremas.

El objetivo es garantizar que los acusados lleguen a la audiencia sin incidentes y bajo protección constante.

¿Qué ocurrirá en la audiencia?

Durante la comparecencia, el juez Hellerstein: