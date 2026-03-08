Última hora de Irán, EEUU e Israel en directo | Ataques, muertos, reacciones y últimas noticias de hoy
La guerra entre EEUU, Irán e Israel cumple hoy su noveno día. El conflicto en Oriente Medio comenzó el día 28 de febrero y desde entonces los ataques y bombardeos no han cesado. EEUU lanzó la operación ‘Furia Épica’ con el objetivo de bombardear suelo iraní en el que hay fábricas de armas e instalaciones nucleares.
EEUU ha anunciado que ha destruido más de 3.000 objetivos en Irán desde el inicio de la guerra. Entre sus logros destaca haber logrado el dominio aéreo total sobre Irán.
El conflicto está repercutiendo en todo el mundo con alzas de precios del combustible y de la energía. Sigue en directo toda la información sobre la guerra en Irán, EEUU e Israel y todas las noticias del conflicto hoy.
China pide el fin de la guerra en Irán y sostiene que «no debería haber ocurrido»
El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha reclamado este domingo un alto el fuego en Irán que suponga el «cese inmediato» de los ataques de una guerra que «no debería haber ocurrido» y que «no beneficia a nadie».
«Hemos expresado nuestra postura de principios en múltiples ocasiones, que puede resumirse en un mensaje clave: lograr un alto el fuego y poner fin a las hostilidades (…). Al ver Oriente Próximo envuelto en llamas, me pregunto si el pueblo chino está dispuesto a aceptar que esta es una guerra que no debería haber ocurrido. Es una guerra que no beneficia a nadie», ha aseverado el responsable de Exteriores chino, en un discurso recogido por la agencia Xinhua, en la cuarta sesión del Congreso Nacional del Pueblo chino, uno de los eventos más importantes del calendario político del país.
EAU y Kuwait recortan su producción de petróleo
Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Kuwait han empezado a reducir su producción de petróleo mientras las alertas en el estrecho de Ormuz, por donde transcurría el 20% del crudo mundial, continúan ante la amenaza de Irán de bombardear los buques que crucen la zona, lo que ha llevado a una suspensión del tráfico marítimo que ya tiene consecuencias en los precios energéticos.
Israel bombardea 30 complejos petrolíferos de Irán para asfixiar su economía de guerra
Israel ha bombardeado 30 complejos petrolíferos de Irán para asfixiar la economía de la dictadura de los ayatolás de Teherán. Israel ha intensificado en los últimos días su campaña militar contra infraestructuras estratégicas de Irán, incluyendo instalaciones relacionadas con el combustible y el petróleo. Según comunicados de las Fuerzas de Defensa de Israel, varios ataques aéreos se dirigieron contra depósitos de combustible situados en Teherán y en otras zonas consideradas clave para el sistema logístico del país. Los ayatolás han respondido con repetidas salvas y han amenazado a Europa.