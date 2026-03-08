Última hora de Irán, EEUU e Israel en directo | Ataques, muertos, reacciones y últimas noticias de hoy

La guerra entre EEUU, Irán e Israel cumple hoy su noveno día. El conflicto en Oriente Medio comenzó el día 28 de febrero y desde entonces los ataques y bombardeos no han cesado. EEUU lanzó la operación ‘Furia Épica’ con el objetivo de bombardear suelo iraní en el que hay fábricas de armas e instalaciones nucleares.

EEUU ha anunciado que ha destruido más de 3.000 objetivos en Irán desde el inicio de la guerra. Entre sus logros destaca haber logrado el dominio aéreo total sobre Irán.

El conflicto está repercutiendo en todo el mundo con alzas de precios del combustible y de la energía. Sigue en directo toda la información sobre la guerra en Irán, EEUU e Israel y todas las noticias del conflicto hoy.