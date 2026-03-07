Así está la clasificación de Liga tras el triunfo del Barcelona al Athletic: se distancia del Real Madrid

Se las prometían felices los aficionados del Athletic cuando su equipo dio más y mejores señales de vida que el Barcelona. Se descontaban los minutos al reloj y Berenguer, Jauregiza y compañía seguían mordiendo y presionando. Si un jugador azulgrana tardaba en controlar, ya le había robado la posesión. El Athletic andaba más vigoroso que el Barcelona, pero el fútbol no es de merecimiento, sino de hechos. Y el hecho fue que Lamine Yamal marcó un golazo y los de Flick sumaron tres puntos que dejan la clasificación de Liga como al empezar la jornada.

El Barcelona ganó un partido inflamable ante un Athletic eléctrico. Los primeros acusaron más el cansancio físico de la Copa que los segundos. Los vascos presionaron de principio a fin. Solo una genialidad de Lamine Yamal pudo frenar el ímpetu de los de Valverde. Los de Flick no fallaron en un encuentro en el que sufrió el peligro constante de los leones y sacó tres puntos de oro para seguir a cuatro de distancia del Real Madrid en la clasificación de Liga.

Lo próximo será la ida de los octavos de final de la Champions League en Newcastle el martes, algo que Hansi Flick demostró que tenía en mente con su alineación, y recibir al Sevilla el domingo antes de las elecciones que podrían iniciar el tercer mandato de Joan Laporta en el club catalán. Queda declarado definitivamente el estado de ilusión con Lamine Yamal. En el Barcelona y en el fútbol español, pensando en el joven de 18 años como la referencia que liderará a España en el próximo Mundial. Brindó a su equipo una de esas victorias que bien pueden valer el título a final de temporada.

Clasificación de Liga