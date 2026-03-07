Athletic 0-1 Barcelona: Lamine conquista la Catedral

Queda declarado definitivamente el estado de ilusión con Lamine Yamal. En el Barcelona y en el fútbol español, pensando en el joven de 18 años como la referencia que liderará a España en el próximo Mundial. Este sábado hizo justo eso para desatascar un partido de Liga muy complicado contra el Athletic Club en la Catedral y brindar al Barça una de esas victorias que bien pueden valer el título a final de temporada (0-1).

Siete días después de su hat trick ante el Villarreal, Lamine marcaba el único gol del choque, demostrando que las estrellas no necesitan tener una gran noche para brillar. Pedri atrajo a varios defensas con una carrera en diagonal y le dejó liberado en la derecha para que el extremo pusiese su calidad. Con un sólo movimiento provocó el resbalón de su marcador, Adama Boiro, y con el lateral en el suelo gozó de un segundo para pensar y colocar la pelota en toda la escuadra de la portería de Unai Simón.

El Barcelona no falló en un encuentro en el que sufrió el peligro constante de los leones y sacó tres puntos de oro para seguir a cuatro de distancia del Real Madrid en el liderato. Lo próximo será la ida de los octavos de final de la Champions League en Newcastle el martes, algo que Hansi Flick demostró que tenía en mente con su alineación, y recibir al Sevilla el domingo antes de las elecciones que podrían iniciar el tercer mandato de Joan Laporta en el club catalán.

Flick salía con cuatro cambios respecto al duelo copero del pasado martes contra el Atlético. La portería era la misma, con Joan García, y también la defensa, excepto en la derecha, con Eric García ejerciendo de lateral por el lesionado Jules Koundé. Pau Cubarsí y Gerard Martín ocupaban los centrales y Joao Cancelo el costado izquierdo. En el medio, Marc Casadó entraba por Pedri y Dani Olmo por Fermín López en la mediapunta, mientras que en ataque la única modificación era la entrada de Marcus Rashford por Raphinha en la izquierda. Lamine en derecha y Ferran Torres en punta, intocables.

Los leones salen a morder

El Athletic salió a por todas e hizo verdadero daño a un Barcelona dormido en la salida con dos llegadas en los tres primeros minutos. La primera fue la más clara. Álex Berenguer envió un balón al área que quedó muerto en el área pequeña tras un despiste defensivo de la zaga culé y Cancelo estuvo a punto de metérselo en propia con un intento de despeje en el que lo mandó al larguero.

Acto seguido, Berenguer volvía a centrar e Iñaki Williams, en posible fuera de juego, remataba con el hombro a las manos de Joan García. La respuesta del Barça fue inmediata y la inició Lamine, con un gran centro a Ferran, que buscó el pase al segundo palo y se topó con el cuerpo de un Dani Vivian que también rozó el gol en propia involuntariamente.

El ritmo frenético cayó a plomo por una desgracia. Unai Gómez se rompía en un mal apoyo de rodilla y su manera de abandonar el campo apoyado en los médicos hacía presagiar lo peor. Ernesto Valverde tenía que sustituirle por Robert Navarro. Al paso de los minutos seguía la igualdad y el tiempo ya era suficiente como para afirmar que el guion de este partido era totalmente contrario al desequilibrio de la goleada en Arabia Saudí en el anterior enfrentamiento (5-0).

El de este sábado era otro Athletic, con más jugadores sanos y que se sabe a un paso de Europa con la liberación de pelear ya únicamente en Liga. Por eso siguió atacando en busca del primero, volcando el juego por la banda izquierda con Iñaki y las subidas con buen manejo de balón de Selton, que tuvo una ocasión clarísima solo delante de Joan García en la que se dejó intimidar por el meta blaugrana y no llegó a culminar.

Gol anulado a Iñaki y respuesta culé

Por su parte, el Barça recurría a chispazos individuales, como el de Cancelo, que, pasada la media hora, se plantaba en el área obligando a Laporte a tirarse al césped para rebañar el balón en las narices de Unai Simón. Después de un susto protagonizado por el central internacional con España, que dio una vuelta de campana tras chocar con Joan García y cayó de forma muy fea impactando la cabeza en el verde, Iñaki logró marcar… en fuera de juego.

Un pase al hueco de Robert Navarro dejó solo a Iñaki y éste, con pausa, recortó a su par y la mandó a la red con la izquierda, pero no valía. El Athletic cogió la espalda del Barcelona dos veces más sin éxito y los de Flick se irían a vestuarios habiendo rozado el 0-1. Fue en un córner botado por Lamine que remató un marcadísimo Ferran que se sacó un recurso brillante de tacón que se marchaba por muy poco.

Munuera perdona la roja a Cubarsí

Una ocasión que no evitó que los de Flick resoplaran tras una primera parte en la que fueron inferiores, pese a terminarla mejor que su rival y reclamando a Munuera Montero la posibilidad de sacar otro córner con el descuento superado. Flick no dudó en tocar el equipo y sacrificar a Bernal, apercibido y además bastante desaparecido, para dar entrada a Pedri. Valverde también movió el banquillo y quitó a Selton por Oihan Sancet, que probó a Joan en el 52′.

El intercambio de golpes al inicio de la segunda parte fue similar al de la primera y Munuera Montero salvó al Barça de quedarse con 10 y en serios apuros. En una acción de último hombre, Cubarsí derribó a Iñaki en carrera cuando se quedaba solo ante Joan, pero el árbitro sólo le mostró tarjeta amarilla. San Mamés sacó los pañuelos y el Athletic se vino arriba. Acto seguido, ocasión clara de Sancet y paradón del portero culé.

Lamine marca y el Barcelona gana al Athletic

El éxtasis era máximo en Bilbao y por delante media hora apasionante que arrancaba con errores impropios del Barça en salida de balón. Flick sacaba toda la artillería pesada de golpe: Fermín, Raphinha y Robert Lewandowski al campo por Olmo, Rashford y Ferran. A quien no tocó fue a Lamine, que abrió la lata en el 68′ con un gol marca de la casa con un disparo de zurda ajustado a toda la escuadra. El cuarto de Yamal en los últimos dos partidos de Liga.

El gol dio cierta calma a un Barcelona que, pese a todo, no lograba exhibir su típico dominio mediante el balón. Flick evitó dramas cambiando a Cubarsí por Ronald Araujo tras la amarilla, y Valverde seguía introduciendo efectivos como Guruzeta para tratar de robar alto y buscar un empate que merecía el Athletic. Robert Navarro lo intentó ya en el descuento con un disparo precioso de volea al primer toque que se fue desviado. Los leones caían con honores… y polémica, con el cuarteto arbitral encabezado por Munuera abucheado en su camino al túnel de vestuarios tras el pitido final.