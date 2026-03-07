España golea a Ucrania y ya mira al Mundial 2027

La selección española de fútbol femenino logró un triunfo cómodo ante Ucrania por 1-3. El equipo de Sonia Bermúdez camina con paso firme hacia el Mundial de 2027 tras conseguir su segundo triunfo en dos partidos en esta ventana en un encuentro que se disputó en Turquía entre gran tensión por el conflicto en Irán.

La vigente campeona del mundo está poniendo las bases para intentar defender su título cosechado en Australia en 2023. Aunque frente a Ucrania ganó más por oficio que por juego ante un rival que supo cerrarse muy bien y sólo se desmontó a través de chispazos individuales de una España que está en proceso de construcción.

Así las cosas, la selección española cosechó un resultado muy abultado porque las cosas se podrían haber puesto feas de haber llegado al descanso con empate. Un tanto de cabeza Edna Imade a balón parado en el minuto 43 abrió la lata ante las aguerridas ucranianas.

España puso más tierra de por medio segundos antes del descanso, en el minuto 47, tras una enorme jugada individual de Lucía Corrales quien anotó un zapatazo desde la frontal. Ese gol puso la tranquilidad en una selección española que hasta ese momento no había conseguido desarbolar la defensa ucraniana.

En la segunda mitad, Athenea del Castillo sacó un penalti en los primeros minutos para que Vicky López anotase a placer desde los 11 metros sellando un triunfo que pone a España en una posición de vanguardia de cara a clasificarse para el Mundial 2027.

Ucrania maquilló el resultado en las postrimerías del encuentro a través de un gol de Ovdiichuk a 15 minutos del final. Las eslavas no tuvieron muchas más opciones de llegar a la portería de una España que mantuvo el poso de los campeones para sacar adelante un partido que no será recordado por su brillantez, pero que da tres puntos igualmente a las chicas de Sonia Bermúdez.