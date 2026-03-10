La naturaleza ha vuelto a regalar una imagen insólita en el litoral catalán. Las playas de Sant Martí d’Empúries, en l’Escala, han amanecido cubiertas por un manto azul brillante que ha dejado atónitos a los vecinos de la zona.

No se trata de un vertido ni de restos de plástico, sino de una llegada masiva de Velella velella, unos organismos marinos que rara vez se dejan ver en tales cantidades y que han convertido la arena en un espectáculo visual sin precedentes este año.

El misterio de las ‘islas flotantes’ azules

Conocidas popularmente en la zona como «barquetas de Sant Pere» por su peculiar forma de pequeño navío, estas criaturas son en realidad hidrozoos, parientes lejanos de las medusas. Lo que ha ocurrido en la Costa Brava es un fenómeno biológico fascinante: estos animales viven en mar abierto formando gigantescas colonias que flotan a la deriva como si fueran «islas vivientes».

Su diseño es una obra maestra de la ingeniería natural. Cada ejemplar, de entre 3 y 8 centímetros, posee una pequeña estructura rígida en la parte superior que funciona exactamente igual que la vela de un barco. Es precisamente esta «vela insólita» la que ha sellado su destino estos días; el viento de levante ha empujado a miles de ellas contra la costa, dejándolas varadas en la arena en lo que los expertos llaman un varamiento masivo de primavera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gádor Muntaner (@gadormunta)

El «temporal de les faves» y su seguridad

Este desembarco coincide con el tradicional «temporal de les faves», un episodio de vientos típico del final del invierno en el Mediterráneo que suele arrastrar tesoros marinos a la orilla.

Aunque su color azul intenso y sus tentáculos pueden asustar, hay un mensaje de tranquilidad para los curiosos:

Picadura inofensiva : a diferencia de otras medusas peligrosas, el veneno de la Velella es prácticamente imperceptible para el ser humano. Solo podría causar una leve irritación en pieles extremadamente sensibles.

: a diferencia de otras medusas peligrosas, el veneno de la Velella es prácticamente imperceptible para el ser humano. Solo podría causar una leve irritación en pieles extremadamente sensibles. Precaución básica : se recomienda no tocarse los ojos ni la boca tras manipularlas, ya que las mucosas son más reactivas a sus células urticantes.

: se recomienda no tocarse los ojos ni la boca tras manipularlas, ya que las mucosas son más reactivas a sus células urticantes. Ciclo natural: muchas de estas «barquetas» acabarán sirviendo de alimento para las aves marinas de la región o se secarán bajo el sol, desapareciendo tan rápido como llegaron.

Este fenómeno es el aviso definitivo de que la primavera ya está aquí, alterando el paisaje habitual de nuestras playas con un azul eléctrico que parece de otro mundo.