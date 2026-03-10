En la presentación de resultados de Mercadona, su presidente, Juan Roig, ha hablado de empleo, y en concreto de la diferencia de fiscalidad que existe entre las diferentes comunidades autónomas, además de que ha insistido en que los políticos deberían de hacer algo con esta situación. En concreto, Roig ha destacado que «una cajera en Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid. Eso es un problema que lo tienen que arreglar los políticos, que para eso les pagamos y les votamos», ha afirmado Roig.

«Nuestros trabajadores de toda España deberían de pagar los mismos impuestos y, por tanto, ganar lo mismo. Y esa es una de las cosas que tienen que arreglar los políticos de nuestro país», ha defendido.

Asimismo, Roig ha señalado, preguntado por las declaraciones del presidente de AVE, Vicente Boluda, que pidió negociación entre Generalitat Valenciana y Gobierno para mejorar la financiación, que a él lo que le gustaría es que «toda España» pagara «los mismos impuestos» y ha apostado por la «coherencia».

Por otro lado, preguntado por si cree que los servicios públicos han mejorado gracias a la recaudación «récord» de impuestos, el empresario valenciano ha defendido que hay una sensación de que «la gestión del servicio público es muy mejorable».

En términos similares, sobre qué le pediría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el presidente de Mercadona ha afirmado que él «lo único» que pide a los políticos es que «hagan bien su trabajo». «Y eso es lo que pido yo y lo piden todos los valencianos», ha comentado.

Juan Roig ha señalado que los servicios públicos se tienen que gestionar bien y ha lamentado que todos los ciudadanos son «conscientes de que no se gestionan todo lo bien» que les gustaría.

Respuesta del presidente de Mercadona a Ione Belarra

«Lo más importante es la gestión porque luego ideológicamente todos nos parecemos mucho y queremos todos una buena sanidad, una buena educación y una seguridad. Todos los españoles y portugueses aspiramos a lo mismo, los que lo consigan hacer mejor, les votaremos», ha agregado.

Sobre su valoración de las palabras de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en las que criticó el precio de los huevos y llegó a llamar al empresario «ser despreciable», Juan Roig ha manifestado que respeta «mucho las opiniones de los demás aunque no las comparta» y ha subrayado su satisfacción con la gestión de Mercadona. «Y a las pruebas me remito», ha señalado, en alusión a los resultados de la compañía.