La cotización del petróleo cae con fuerza confiando en los efectos del levantamiento de Donald Trump de las sanciones a los recursos de la Rusia de Putin. Tanto es así que el precio del crudo no se ha torcido ni un milímetro pese a que continúan los ataques con drones a refinerías importantes como la de Ruwais, en Emiratos Árabes Unidos.

En concreto, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, se ha desplomado más del 10% este martes, cayendo por debajo de los 90 dólares pese a haber superado los 100 dólares el lunes. Esta última barrera era la que generaba más preocupación entre los inversores.

En estos momentos, la cotización de crudo que afecta al Viejo Continente se encuentra en alrededor de 88 dólares por barril, muy lejos de los máximos del momento más preocupante. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, ha caído cerca del 11%, rozando los 84 dólares.

Es decir, los inversores han confiado en las palabras y decisiones que Donald Trump pronunció en la tarde del lunes. En ese momento, el dirigente republicano levantó el veto al crudo ruso. Justo antes, el mandatario había mantenido una conversación con Vladimir Putin.

Eso, sumado a que el presidente estadounidense aseguró que la guerra de Irán duraría unos pocos días, provocó una inyección de tranquilidad en los mercados que ha deshecho buena parte del recorrido del lunes. Así, la mayoría de las Bolsas han registrado grandes subidas, empezando por las asiáticas.

El petróleo cae

Con todo, mientras los inversores se agarran a la alianza de Trump y Putin como a un clavo ardiendo, el petróleo de los países del Golfo Pérsico continúa sufriendo los efectos de la escalada bélica. El último caso ha sido un ataque con drones a la mayor refinería de Emiratos Árabes.

«Las autoridades de Abu Dabi están respondiendo a un incendio en unas instalaciones del Complejo Industrial de Ruwais, causado por un ataque con drones», ha informado la Oficina de Medios de Abu Dabi. La refinería tiene una capacidad de procesamiento de 922.000 barriles de petróleo al día.

La semana pasada, Arabia Saudí cerró su principal refinería y Qatar clausuró la mayor instalación de exportación de gas natural licuado del país tras sufrir ataques con drones en el marco del conflicto desatado en la región tras los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel y la respuesta del país persa.

El cierre del Estrecho de Ormuz, por el que transita el 20% del petróleo mundial; la inestabilidad en la zona y los bombardeos son otras de las razones que apuntalan los temores en los mercados.

En este contexto convulso, el G7 se ha visto obligado a dar un paso al frente. Así, las potencias que lo integran se han abierto a liberar parte de sus reservas estratégicas de petróleo en el mercado. Todo ello, con el fin de paliar los problemas de suministro.