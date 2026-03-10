Ayuso ya manda en Francia: líder de la París-Niza tras una contrarreloj por equipos ganada por Ineos

Juan Ayuso se ha colocado líder de la París-Niza en la tercera etapa de la carrera. En una contrarreloj por equipos que ganó Ineos, el español consiguió vestirse de amarillo y arrebatarle la primera plaza de la general a Luke Lamperti. Todo, gracias a que su equipo, el Lidl-Trek, registró un tiempo sólo dos segundos peor que el conjunto inglés, sobre un recorrido de 23,5 kilómetros. La gran esperanza del ciclismo español busca batir a Vingegaard en esta cita y, en el primer cara a cara, lo ha conseguido.

Se esperaba que la tercera etapa de la París-Niza 2026 pusiera ya a los favoritos de la carrera arriba. Y así fue. Tras dos jornadas en las que mandaron los sprinters, con Lamperti ganando la primera etapa y consiguiendo una bonificación en la segunda que le permitió mantenerse al frente de la general, llegaba la primera y única lucha contra el crono, que sería por equipos.

En ella, los ingleses del Ineos, con Kevin Vauquelin a la cabeza, lograrían la victoria. Firmaron un tiempo de 26:40 sobre el recorrido de 23,5 kilómetros entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire. Se imponían a los gallos de esta carrera, donde el favoritismo reside en Lidl-Trek y Visma.

Los de Juan Ayuso cuajarían una gran etapa, con un tiempo sólo dos segundos peor al de Ineos, pero suficiente para que su líder, el español, se pusiera al frente de la clasificación general. Desbancaba de esta manera a Lamperti y establecía diferencias con Jonas Vingegaard, el principal rival a batir por el barcelonés.

El Visma acabó en cuarta posición, finalizando a 15 segundos de Ineos y también por detrás de Decathlon. Una diferencia que hace que Vingegaard aparezca en la séptima posición de la clasificación general, a 17 segundos del líder Ayuso.

Por delante, quedan aún cinco etapas para conocer al campeón de la presente edición, que se coronará el domingo en Niza. Este miércoles comenzará la alta montaña con un final en alto, la ascensión de primera categoría a Uchon. Aunque la etapa en la que se espera que se decida la carrera será la penúltima, la del sábado, en la que se llegará a Auchon.