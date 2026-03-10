La nueva cuna del fútbol español está en Jerez: «Todo está documentado, se jugó el 13 de febrero de 1869»

Rafa Cano, profesor de Comportamiento del Consumidor en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, y también asimilado a vicedecano en calidad y deporte de la UCA, charla con OKDIARIO en Jerez de la Frontera después de descubrir junto a su equipo, a través de documentos basados en un rigor científico y metodológico, que la cuna del fútbol español está en la ciudad jerezana. Un hallazgo histórico que data el primer partido cuatro años antes de lo que estaba documentado, el 13 de febrero de 1869.

El gran artífice de este gran hallazgo es Rafa Cano, que atiende a OKDIARIO en Jerez de la Frontera. Lo hace desde un campo de fútbol donde sus alumnos se divierten. No hay sitio mejor para hablar de este descubrimiento que deja a Jerez como la nueva cuna del fútbol español.

«Nosotros en la investigación partimos de una fecha que existía en Minas de Riotinto. No hemos entrado a analizar los documentos que se pudieran aportar en ese caso, pero que estaba reconocida por la Real Federación Española de Fútbol y en la que se decía que el 16 de agosto de 1873 se disputó el primer partido de fútbol en España (Minas de Riotinto) por parte de los trabajadores de las minas durante la celebración de una fiesta. Se sabía el lugar, se sabía la fecha del partido, pero no existían más datos. Y como digo, la documentación no aparece, pero tampoco hemos entrado en eso. Partiendo de eso, pues buscamos si existía documentación sobre posibles nuevas cunas del fútbol en España y en este caso, no solo en Jerez. Teníamos como hipótesis que la cuna podía estar en Linares, en Vigo, en Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra, en Tarragona, en Barcelona, en Valencia, en Huelva, en Minas de Riotinto, por supuesto, en Sevilla, en Jerez, en todos esos lugares y más que se me olvidan, pues existía la posibilidad de que pudiese aparecer un documento», comienza señalando Rafa Cano a este periódico.

«Entonces, a partir de eso, aplicamos una metodología científica utilizando las bases de datos de las que disponemos, todas de fuentes fiables. Biblioteca de Andalucía y Biblioteca Nacional de España. Son fuentes fiables. No es indudable. No se pueden manipular documentos en esa fuente. Bueno, a partir de la búsqueda que hicimos, hallamos un documento que decía que en Jerez se jugó un partido en esa fecha que hemos comentado. Esta fecha aparecía en el Gibraltar Chronicle, que era un periódico de esa época», añade este profesor.

La nueva cuna del fútbol español está en Jerez

«Había investigaciones de autores tanto de Sevilla como de Jerez. En Jerez tenemos a Ernesto Alba, que es un autor destacado en esta temática, y en Sevilla está Juan Luis Franco, que publicaron un artículo, cada uno de ellos sobre un partido que se jugó en Jerez el 1 de noviembre de 1870. Este documento sirvió como fuente de inspiración para buscar documentos anteriores. Este documento generó controversia entre la gente que no estaba de acuerdo porque se decía que se había jugado a fútbol, pero a porrazos. Entonces la palabra a porrazos como que no le encajaba a un cierto sector de público. Y por eso decidí buscar fuentes anteriores. Y en ello también estamos siguiendo ahora mismo», prosigue Rafa Cano a OKDIARIO.

«Se dice muy claramente que primero se jugó a cricket y luego a fútbol. Hay que destacar que el fútbol en aquellos tiempos, y no sólo en Jerez, sino en las mismas minas de Riotinto y en otros lugares del mundo donde también nació el fútbol, venía siempre acompañado del cricket», explica el descubrirdor de este gran hallazgo.

«Por ejemplo, si pensamos en Italia, está el Génova. El equipo de fútbol de Génova, que en su mismo nombre oficial incluye la palabra cricket, es debido al origen que tuvo, pues este equipo comenzó practicando cricket y fútbol, no solo en Génova, también en Milán. Tenemos en Sudamérica, Buenos Aires y Montevideo, y tenemos incluso en Portugal, Oporto, que es muy parecida a Jerez. Por el tema de los negocios del vino. Y a Lisboa», añade.

«También había una parte de los autores que decía que en Coimbra también se disputaba cricket y fútbol. Es un indicio que el cricket siempre viniera acompañado de fútbol, donde buscábamos la palabra cricket, teníamos que estar pendientes en la revisión de los documentos de que también pudiera aparecer el fútbol. De hecho, en un documento del periódico El Campo de Madrid en el año 1879, un documento que también cualquiera que haga una búsqueda fácil en la Biblioteca Nacional de España lo puede encontrar, se informa de que se ha fundado un club de cricket y de fútbol. Es importante ese documento porque también habla de que Andalucía dio ejemplo y en ese documento se está diciendo que el origen del fútbol y el cricket también estaba en Andalucía», continúa el descubridor a este periódico.

Un hallazgo histórico para el fútbol español

«Quiero que quede claro que nosotros en ningún momento queremos borrar la historia de Minas de Riotinto, de Huelva. La historia de Minas de Riotinto es preciosa y personalmente me encanta, y estamos tratando de buscar documentos en torno a esa maravillosa historia. Pero claro, aquí tenemos que tener también una altura de miras y también ver que esto es bueno para la historia del deporte tanto español como andaluz. Porque aparece una referencia que sitúa el origen del fútbol cuatro años antes. Y de esto debemos estar orgullosos, no solo en Jerez, sino en toda España y en toda Andalucía», explica Rafa Cano alejándose de todas las polémicas que ha causado este descrubrimiento, sobre todo en Huelva.

«Lo lógico, por sentido común, y más teniendo en cuenta que no se tuvieron anteriormente en el último postulado de la cuna documentos, sino tradición oral. Aquí sí tenemos documentos y esto es muy valioso. Entonces, lo primero debería venir un reconocimiento oficial y en ello estamos, por parte de la Real Federación Española de Fútbol y por parte de la Real Federación Andaluza. Esto es muy complicado porque, claro, es un tema tabú y lo entendemos. Esto va a llevar tiempo», continuó señalando Rafa Cano a este periódico.

«Nosotros, para denominar cuna a Jerez nos hemos basado en la 6.ª acepción del Diccionario oficial de la Real Academia Española de la Lengua. A ver si alguien no está de acuerdo. A lo mejor no tendría que hablar conmigo. ¿Hablamos el mismo idioma, no? Y a lo mejor se tendría que poner en contacto con la Real Academia Española de la Lengua y pedirle que se cambie el significado de la palabra cuna. La RAE no se inventa las palabras. Y la Biblioteca Nacional de España no manipula los documentos. Eso es una realidad que está ahí», dice este descubridor y profesor jerezano.

«Y también tenemos como parte de esa cuna del fútbol la demostración de que existe un desarrollo en Jerez de la Frontera, puesto que no solo tenemos un documento, sino que son varios. Existe un documento posterior que afirma que el partido que se disputó entre el Jerez Cricket Club y los marineros del Endymion fue un éxito y que se iba a volver a repetir. Esto dice claramente que hubo un desarrollo del fútbol en Jerez. Sin lugar a dudas», señala Rafa Cano dejando claro que este hallazgo está muy bien documentado.

«No se quedó solo en una fecha puntual. Tenemos varios documentos que hay que decir que no existen en ningún otro lugar de España y tenemos un desarrollo. Y esto también se ha tratado en la investigación, puesto que la investigación, como yo soy coordinador aquí y profesor de comportamiento del consumidor, no solo hemos tratado de sacar una fecha, sino de analizar la difusión, lo que supuso la innovación en aquel momento, las motivaciones que podían tener los consumidores. Existen los consumidores de ideas. En este caso, la gente que practicaba el fútbol estaba consumiendo una idea. Qué motivaciones le empujan a practicar el fútbol. Qué percepciones tenían. Sí existía diferenciación entre rugby y fútbol. Eso también lo hemos analizado», concluye Rafa Cano a OKDIARIO.