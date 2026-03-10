Koldo García pierde el conocimiento en el gimnasio de Soto del Real tras caerle una pesa de 25 kilos

Koldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos en prisión preventiva en el centro penitenciario de Soto del Real a la espera de juicio oral por el caso mascarillas, ha sufrido este lunes un accidente con una pesa en el gimnasio de la cárcel que le ha provocado la pérdida de conocimiento y su ingreso en observación en la enfermería durante varias horas.

El incidente ha tenido consecuencias inmediatas: la médico del centro ha desaconsejado su traslado al Parlamento de Navarra, adonde debía acudir este martes, y su defensa ha presentado un escrito de urgencia para informar de la «imposibilidad» de que comparezca.

El accidente se ha producido cuando una pesa de aproximadamente 25 kilos ha caído sobre García durante su rutina deportiva habitual. Según fuentes consultadas por OKDIARIO, uno de los abogados de la causa ha explicado que el propio ex ministro Ábalos le llamó para contarle lo sucedido: «Me llamó Ábalos ayer para contármelo. A ver si está mejor hoy y me puede llamar ya que ayer se le cayó una pesa en el gimnasio. Ábalos no sabe si se mareó antes y por eso se le cayó la pesa, o se mareó cuando le cayó la pesa encima. Ha estado en observación y no sé si sigue en enfermería todavía».

El impacto generó una notable conmoción entre los funcionarios penitenciarios y el resto de reclusos presentes en el gimnasio. Koldo García fue conducido de inmediato hasta la enfermería, donde permaneció durante horas bajo la supervisión de un médico de Prisiones.

La defensa del ex asesor, ejercida por la letrada Leticia de la Hoz, ha presentado este mismo martes un escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que invoca «prescripción médica facultativa de la médico que asiste en el Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real)» para justificar su no comparecencia en Navarra por «motivos de salud graves».

El texto jurídico señala que el desplazamiento es «física y médicamente inviable en estos momentos al poner en riesgo la salud del interno», y advierte de que «podría llevar un empeoramiento de dicho estado, lo que haría inviable la celebración del juicio oral en la fecha prevista».

La defensa ha planteado como alternativa la declaración por videoconferencia, aunque ya ha advertido de que Koldo García se acogerá a su derecho a no declarar.

En consecuencia, el escrito argumenta que movilizar recursos públicos resultaría baldío: «Resulta a todas luces desproporcionado movilizar recursos públicos y arriesgar la salud del investigado para un acto en el que ya se ha anunciado formalmente que no habrá declaración».

Por ello, la letrada solicita que no se conceda la autorización para acudir a la comisión navarra hasta que no finalice el juicio oral, previsto para el próximo 30 de abril, argumentando la «extrema complejidad de la causa» y la necesidad de que Koldo García esté disponible a diario para preparar su defensa.

«Un traslado forzoso en estas condiciones mermaría drásticamente la capacidad de mi representado para preparar una causa de tal complejidad junto a su letrada en las semanas previas a la vista», expresa de Leticia de la Oz.

«Eso sin mencionar que resulta contrario a la lógica y a la proporcionalidad someter a un interno con salud precaria a un traslado de tal envergadura cuando el resultado de la comparecencia será el silencio constitucionalmente protegido», concluye el escrito

El caso Koldo investiga una supuesta trama de comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia de Covid-19. Koldo García, ex asesor de Ábalos cuando este era ministro de Transportes, ha sido uno de sus protagonistas centrales desde que fue detenido en febrero de 2023 en el marco de la operación policial que derivó en una investigación de amplio espectro que también apunta a otros cargos del entorno socialista.

Koldo García, como ha adelantado ABC, ha tenido el accidente haciendo gimnasio de Soto del Real, uno de los pilares de su rutina diaria, con sesiones matutinas de mancuernas y ejercicio físico que también practicaba, según las mismas fuentes, en Benidorm antes de su detención. El ex asesor ha perdido varios kilos desde su ingreso en prisión.

Este lunes, esa misma rutina se ha convertido en el epicentro de una nueva pirueta procesal en una causa que acumula incidentes, recursos y aplazamientos.