La foto inédita de Koldo con Delcy en Caracas negociando petróleo como enviado del PSOE

OKDIARIO publica la foto inédita de Koldo García con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en su despacho de Caracas en octubre de 2021, enviado por el PSOE para hablar sobre negocios ligados a la trama hidrocarburos. El encuentro se produjo tras la noche del Delcygate, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el 20 de febrero de 2020.

Koldo viajó a Venezuela para ver a Delcy tres meses después de que Pedro Sánchez cesara a José Luis Ábalos como ministro tras una operación de intriga política dentro de su propio partido sobre su vida privada disoluta.

Koldo abandonó con Ábalos el ministerio en el que ejercía como su asesor para todo, sin embargo, seguía manteniendo sus contactos políticos internacionales de alto nivel.

Prueba de ello fueron los mensajes descubiertos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Koldo se intercambiaba con Delcy a través de aplicaciones de mensajería cifradas. La vicepresidenta de Maduro se refería a él como «K» y accedía a citarse con él en Caracas. «Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias, estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir», le decía Koldo, a lo que Delcy contestaba: «Bien K».

La foto que publica OKDIARIO es precisamente de esta reunión. Koldo iba vestido con un traje azul, una corbata roja y unos zapatos negros. Se trata de la misma chaqueta que ha utilizado en una de sus declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo que acordó su ingreso en prisión por la contratación de mascarillas. Delcy, por su parte, también iba vestida de azul con una camisa con lazada y mocasines marrones.

La vicepresidenta del régimen chavista le recibió en su despacho presidencial de la capital venezolana, ubicado en la calle donde se encuentran los edificios del Gobierno. Se trata del cuartel general desde donde opera Delcy Rodríguez y que está decorado con la bandera de Venezuela, libros y maquetas. Ambos se fotografiaron tras charlar de forma amistosa.

Koldo García reunido con Delcy Rodríguez negociando asuntos de petróleo venezolano. (Foto: OKDIARIO)

Koldo García también habló con Delcy Rodríguez sobre quiénes debían ser los interlocutores del PSOE con el régimen chavista. El empresario Víctor de Aldama mantuvo estrechos lazos con los dirigentes venezolanos durante un tiempo y también el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue mediador.

Se alojó en un cinco estrellas

Koldo viajó a Venezuela en un vuelo comercial que hizo escala en Turquía antes de aterrizar en Caracas. El ex asesor de José Luis Ábalos hizo infinidad de viajes por el mundo desde que entró en el ministerio.

Koldo García se alojó en un hotel de cinco estrellas durante las dos noches que estuvo en la capital venezolana. En concreto, se trata del Hotel Meliá Caracas, uno de los más elitistas del país.

El establecimiento es un hotel de lujo situado en la Sabana Grande de Caracas y que cuenta con piscina al aire libre, gimnasio, centro de negocios y tres restaurantes, entre otros servicios. Las habitaciones, de estilo europeo, tienen todo tipo de comodidades.

La noche en este hotel de Venezuela supera los 150 euros en el caso de las habitaciones más básicas. Según ha podido saber OKDIARIO, el ex asesor de Ábalos se alojó solo en este hotel.

Koldo y Ábalos se solían hospedar en establecimientos de cadenas hoteleras españolas, como Meliá, en sus viajes internacionales. En sus traslados por España preferían dormir en Paradores.

Koldo despidió a Delcy

La vicepresidenta venezolana fue invitada a España por mediación de Víctor de Aldama un año y medio antes. El empresario consiguió una carta de invitación firmada por el entonces ministro José Luis Ábalos para invitarla al país. Aldama tenía influencia internacional en países como Venezuela, México y Georgia, donde conocía a algunas autoridades.

Aldama había diseñado una intensa agenda para esos días para que se reuniera con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y con José Luis Rodríguez Zapatero. También había alquilado una casa de lujo para su estancia y las entrevistas privadas.

Pedro Sánchez autorizó la visita de la que le informó el propio Ábalos. «Bien», le respondió el presidente del Gobierno cuando el entonces ministro le avisaba de que venía en avión privado a Madrid.

Pero el viaje se truncó. Delcy estaba volando hacia Madrid cuando saltaron las alarmas de que las sanciones de la Unión Europea le impedían pisar suelo español. Fue entonces cuando desde el Ejecutivo avisaron a Ábalos de que debía atajar su llegada y solucionar una posible futura crisis diplomática.

A raíz de estas indicaciones, Koldo, Aldama y Ábalos accedieron con un coche a pie de pista en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y esperaron la llegada del avión de Delcy.

La vicepresidenta venezolana insistió en bajar, en que la diesen un hotel para pasar la noche y se enfadó ante la negativa de poder hacerlo. No obstante, Delcy pisó suelo español y bajó de su avión para esperar en la sala de autoridades a un avión de vuelta. Algunos policías y guardias civiles del aeropuerto presenciaron el espectáculo.

Horas después, un vuelo comercial de la aerolínea Qatar Airways partía de nuevo a Caracas. Fue el propio Koldo el que acompañó a Delcy a la puerta de embarque de este vuelo que la llevaría de vuelta a su país.