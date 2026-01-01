Pérez Llorca se compromete a una recuperación total de los daños de la Dana «con hechos y recursos»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado en su primer mensaje de fin de año que, transcurrido un año desde la DANA, la Comunidad Valenciana continúa en proceso de recuperación tras la mayor catástrofe que ha vivido en su historia, y ha reafirmado la determinación del Consell de acompañar este proceso con acciones concretas, con «hechos y recursos» suficientes hasta lograr una «recuperación completa».

El presidente valenciano ha elegido para su discurso la sede del Consejo Regulador de la D.O. Utiel-Requena, en el municipio de Utiel, una de las zonas que sufrió con mayor intensidad los efectos de la DANA, y desde allí ha hecho un llamamiento a la unidad para afrontar juntos los desafíos pendientes y seguir mejorando el bienestar de la ciudadanía.

En su primer discurso navideño como máximo responsable del gobierno valenciano —cuando apenas lleva un mes en el cargo—, Pérez Llorca ha defendido el diálogo y el acuerdo como vía para conseguir una financiación autonómica equitativa, una respuesta técnica al problema del agua y la protección de los sectores económicos clave, al tiempo que ha exigido que el acceso a la vivienda sea tratado como una prioridad nacional.

El líder del Consell ha renovado su compromiso de trabajar en favor de todos los valencianos y valencianas, escuchando las distintas sensibilidades de la sociedad y defendiendo los intereses de cada colectivo.

La sociedad valenciana y la Dana

Pérez Llorca abrió su mensaje reconociendo el esfuerzo demostrado por la sociedad valenciana tras la DANA de 2024, destacando la capacidad de la Comunidad para superar adversidades, actuar de forma solidaria y no bajar nunca los brazos, al tiempo que expresó nuevamente su cercanía y apoyo a las personas afectadas por las inundaciones.

Ha pedido a todas las administraciones que cooperen con lealtad y pragmatismo para que las actuaciones en cauces y barrancos dejen de ser promesas y se conviertan en realidad cuanto antes.

En relación con la convivencia y la solidez institucional, el presidente ha destacado que el Consell prioriza estos valores para consolidar políticas, impulsar proyectos y generar confianza entre la población.

Ha recordado que la sociedad valenciana siempre condenará cualquier forma de violencia, sea cual sea su origen, y ha tenido un recuerdo especial para las cuatro mujeres víctimas de la violencia machista en 2025 en la Comunidad, manifestando su voluntad colectiva de acabar con esta lacra.

Asimismo, Pérez Llorca ha expresado en su mensaje de fin de año su confianza en que la región siga progresando para mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante medidas como la bajada de impuestos para rentas medias y bajas, el fomento del empleo y la atracción de inversión, la disminución de las listas de espera en sanidad y dependencia, la libertad de elección educativa y la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años.

Entre las iniciativas destacadas del gobierno autonómico, ha citado:

el Plan Vive para promover miles de viviendas protegidas y la reducción fiscal en operaciones inmobiliarias,

para promover miles de viviendas protegidas y la reducción fiscal en operaciones inmobiliarias, Solicitar al Ejecutivo que se implique activamente y baje el IVA en la adquisición de viviendas, insistiendo en que esta tarea requiere la colaboración de todos los niveles administrativos.

Por último, el presidente valenciano ha invitado a superar las tensiones y el ruido político para centrarse en los retos futuros, entre los que figuran la agilización de trámites administrativos, el respaldo al sector agrario, el refuerzo de los servicios públicos y la garantía efectiva del derecho constitucional a una vivienda digna.