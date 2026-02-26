Feijóo pide el regreso de Juan Carlos I: «Debe pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país»

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), se ha pronunciado este jueves tras la desclasificación de los documentos del 23-F y ha pedido el regreso del Rey Juan Carlos I a España. «Contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave», ha indicado el líder de la oposición, quien considera que el monarca «debe pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país».

En un mensaje emitido a través de las redes sociales, Núñez Feijóo ha asegurado que «la desclasificación de los documentos del 23-F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado». A continuación, refiriéndose a Juan Carlos I, el dirigente del PP ha asegurado que el Rey emérito «ha reconocido errores innegables en su trayectoria», pero que «contribuyó a sostener» la democracia y las libertades «en un momento clave».

Así se refiere Feijóo a la imagen reforzada del Rey Juan Carlos tras la desclasificación de documentos del 23-F, día del año 1981 en el que se produjo el golpe de Estado a España, que certifican que el entonces rey ayudó a parar el motín militar. Por ello, el líder de la oposición pide el retorno del padre de Felipe VI, que reside desde 2020 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, a España. «Debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país», afirma Feijóo en el comunicado.

Entre los documentos desclasificados del 23-F que involucran al Rey Juan Carlos destacan las palabras del monarca al teniente general Milans del Bosch, quien para apoyar el golpe sacó los tanques a la calle en Valencia, al que le aseguró que no iba a abdicar. «Quien se subleve, está dispuesto a provocar una nueva guerra civil», afirmó, además de subrayar que «cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey».

Además, el padre de Felipe VI frenó al general Armada en su intento de acudir al Palacio de la Zarzuela. Así consta en un documento del CNI desclasificado este miércoles. «Entre las 18:30 y las 19:00 horas -se puede leer-, el rey recibe una llamada del general Alfonso Armada -segundo jefe del Estado Mayor del Ejército-, que pretendía incorporarse al Palacio de la Zarzuela, mientras el teniente general José Gabeiras seguía en el EME (Estado Mayor del Ejército). Su Majestad le contesta que no, que continúe en su puesto».

El Partido Comunista de España, tras el golpe, tal y como se ha conocido con los documentos, emitió un comunicado interno en el que se indicaba que «la extrema derecha» buscaba «implicar a la Monarquía y destrozarla como institución democrática» con el motín.

Actuación «decisiva» de Juan Carlos I

Felipe González, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, reclamó el miércoles la aprobación una ley que permita desclasificar «todos» los secretos oficiales. A su vez, el militante socialista defendió que el papel del rey Juan Carlos I en el 23-F contó con un papel «decisivo» para garantizar la continuidad del orden constitucional.

A su juicio, conocer en profundidad lo ocurrido el 23 de febrero de 1981 permitiría comprender «de verdad» el papel del entonces jefe del Estado, Juan Carlos I. «¿Había alguna tentación de otra naturaleza? No. Pudo haber trampas y engaños, pero no tentación de otra naturaleza no. La actuación de Juan Carlos I fue, no solo ejemplar, sino decisiva», sentenció González.