Un grupo de menores graba a una pareja manteniendo sexo salvaje a 50 metros de un parque infantil en Palma

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, en torno a las 19:50 horas, en plena vía pública, concretamente frente a una oficina de Correos y a escasos 50 metros de un parque infantil que, en ese momento, se encontraba lleno de niños y familias. Según se ha podido constatar, la pareja implicada se encontraba parcialmente desvestida —aunque aún portaba parte de su ropa— y en una actitud claramente inapropiada para el lugar y la hora, llevando a cabo comportamientos de carácter íntimo en un espacio abierto y accesible al público. La situación generó malestar entre varios viandantes, especialmente por la cercanía del parque y la presencia de menores, lo que acentuó la gravedad de lo sucedido en un entorno destinado al uso familiar y al esparcimiento infantil. La escena fue grabada por varias personas con sus teléfonos móviles, lo que contribuyó a una rápida difusión de lo ocurrido.

Entre quienes registraban las imágenes se encontraban incluso algunos menores, pudiéndose escuchar en los vídeos sus comentarios, lo que ha generado aún mayor preocupación entre los vecinos por la exposición de los niños a este tipo de situaciones. La indignación en la zona es máxima. Varios residentes han manifestado su malestar ante unos hechos que consideran totalmente inapropiados, tanto por el lugar como por la hora en la que se produjeron.

De hecho, uno de los vecinos, que se encontraba en ese momento acompañado de sus hijos, se dirigió a la pareja para recriminarles su comportamiento. Según testigos, la mujer respondió restando importancia a lo sucedido con expresiones como: «No pasa nada, no pasa nada». Ante esta reacción, varios padres presentes decidieron intervenir de manera más contundente, instándoles a abandonar el lugar de inmediato y advirtiéndoles de que, en caso contrario, se verían obligados a llamar a la policía para solicitar su intervención. El vídeo que le ofrece OKBALEARES está pixelado para no identificar a ninguna de las partes implicadas, pero las imágenes han sido facilitadas a la Policía Nacional.

Sexo salvaje en plena calle y ante menores. Los vecinos de la calle Safareig, en Palma —una vía paralela ay a escasos metros de la calle Aragón—, no salían de su asombro ante lo que estaban presenciando. Una pareja, deaproximadamente, se encontraba en plena acera, protagonizando una escena de sexo con penetración que dejó atónitos a todos los que pasaban por allí.