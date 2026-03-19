Un grupo de menores graba a una pareja manteniendo sexo salvaje a 50 metros de un parque infantil en Palma
Varios vecinos de la zona recriminaron su comportamiento y obligaron a que se marcharan del lugar
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, en torno a las 19:50 horas, en plena vía pública, concretamente frente a una oficina de Correos y a escasos 50 metros de un parque infantil que, en ese momento, se encontraba lleno de niños y familias. Según se ha podido constatar, la pareja implicada se encontraba parcialmente desvestida —aunque aún portaba parte de su ropa— y en una actitud claramente inapropiada para el lugar y la hora, llevando a cabo comportamientos de carácter íntimo en un espacio abierto y accesible al público.
La situación generó malestar entre varios viandantes, especialmente por la cercanía del parque y la presencia de menores, lo que acentuó la gravedad de lo sucedido en un entorno destinado al uso familiar y al esparcimiento infantil. La escena fue grabada por varias personas con sus teléfonos móviles, lo que contribuyó a una rápida difusión de lo ocurrido.
De hecho, uno de los vecinos, que se encontraba en ese momento acompañado de sus hijos, se dirigió a la pareja para recriminarles su comportamiento. Según testigos, la mujer respondió restando importancia a lo sucedido con expresiones como: «No pasa nada, no pasa nada».
Ante esta reacción, varios padres presentes decidieron intervenir de manera más contundente, instándoles a abandonar el lugar de inmediato y advirtiéndoles de que, en caso contrario, se verían obligados a llamar a la policía para solicitar su intervención. El vídeo que le ofrece OKBALEARES está pixelado para no identificar a ninguna de las partes implicadas, pero las imágenes han sido facilitadas a la Policía Nacional.