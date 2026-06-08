Esta freidora de aire de 6 litros no tiene pantallas ni complicaciones, y por eso está arrasando

La marca Solmira sorprende con una completísima air fryer que es muy fácil de usar, tiene buena capacidad y cuesta menos de 30 € ahora mismo.

¿Qué freidora de aire comprar en 2026? Comparativa AEG, Moulinex, Ninja y más

Freidora de aire Solmira
Freidora de aire 1

Llevas tiempo queriendo meterte en el mundo de las air fryers, pero quieres algo que sea sencillo, eficaz y, a ser posible barato. Una combinación que normalmente es imposible de encontrar, pero que la Freidora de aire Solmira ofrece sin tapujos. Este modelo tiene 6 litros de capacidad, 1400 W de potencia con los que puede hacer de todo y, además, cuesta tan solo 29 €. Está de ofertón en AliExpress.

Es una compra ideal si vives solo, en pareja o en familia. Ocupa muy poco en la cocina, da para hasta 4 raciones a la vez y permite cocinar de todo con solo usar sus dos ruletas de control. Una pasada.

¿Por qué te la recomendamos?

  • Su capacidad de 6 litros es perfecta para hacer hasta 4 raciones bien grandes de una sola vez.
  • Tiene un control mecánico de temperatura y temporizador tan simple como intuitivo.
  • La puedes usar para hornear, freír, asar y hacer cualquier plato a la parrilla. No necesitas más aparatos.
  • Es muy fácil de limpiar, ya que el cestillo es extraíble.

Comprar en AliExpress por (99 €) 29,71 €

Freidora de aire Solmira

Freidora de aire Solmira

La Freidora de aire Solmira cumple rematadamente bien su propósito, que no es otro que hacer que cocinar sea más fácil. Solo tienes que elegir temperatura y tiempo con sus ruedas y listo: sin programaciones, sin aplicaciones, sin complicaciones. Mide 40 x 38 x 34 cm, ocupando bastante poco en la cocina a pesar de sus 6 litros, y además la puedes usar para lo que quieras. Nosotros la hemos usado para preparar porciones de pizza, patatas fritas o incluso asar carnes, y quedan de maravilla. Además, da para hasta 4 raciones de una sola vez y no tienes que abrirla para nada, ya que te permite ver su interior con el combo de ventanita + luz.

Fácil de usar, y más fácil aún de mantener gracias a su cestillo extraíble, es la air fryer ideal para hogares que quieren soluciones rápidas, prácticas y sencillas. Te va a sorprender.

¿Tienes buenas reseñas esta air fryer?

A los usuarios les encanta esta freidora de aire por la relación calidad-precio que tiene, su fácil mantenimiento y hasta el hecho de tener una ventanita con la que ves cómo va la cocción sin tener que abrirla. Aquí te dejamos algunas valoraciones y reseñas reales:

  • «Buena relación calidad-precio. Fácil de limpiar. Opciones versátiles de cocción. Materiales seguros y no tóxicos. Perfecto para hornear y asar… Hago de todo en ella.»
  • «Buena relación calidad-precio, Capacidad grande para uso familiar, Controles fáciles de usar.»
  • «Es bonita, espaciosa. me ha encantado. buena relación calidad precio. tiene una ventanita y luz.»

Comprar en AliExpress por (99 €) 29,71 €

Junto al descuento, AliExpress te garantiza un plazo de entrega de cuatro días máximo, sin coste adicional y con devolución gratis en un plazo máximo de 30 días. Tú decides si lanzarte a por ella o no.

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