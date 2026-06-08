Los socialistas baleares volverán a ir de la mano de los turismofóbicos en la manifestación del 26 de julio

El PSOE ha acusado a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, de «ponerse de perfil» ante las demandas de la ciudadanía y entidades sociales que han convocado una nueva manifestación contra la saturación turística el próximo 26 de julio.

En la rueda de prensa previa al pleno de mañana, el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha criticado que no se haya aprobado la subida del impuesto de turismo sostenible (ITS), conocido como la ecotasa, o el impuesto a los coches de alquiler anunciados por la presidenta.

Según Pons, el Ejecutivo ha convocado una nueva reunión del Pacto por la Sostenibilidad el día 17 de julio, antes de la manifestación, para «blanquear o intentar aparentar algún tipo de actuación». «Se pone de perfil y no da respuesta a sus responsabilidades», ha añadido.

Representantes de la plataforma Menys turisme, més vida han hecho este domingo un llamamiento a la sociedad para «colapsar» la ciudad de Palma en la manifestación contra la masificación turística prevista para el próximo 26 de julio a las 19.00 horas.

En una convocatoria a los pies de la catedral de Mallorca, Dani Comas, uno de los portavoces de la plataforma, ha alertado de que este verano «será difícil ser mallorquín» y ha advertido al mismo tiempo del impacto que sobre la saturación tendrá el eclipse solar total del 12 de agosto, convertido a su juicio en un elemento promocional más que ha contribuido a la masificación, y que colapsará completamente la isla.

«El eclipse se ha incorporado a la maquinaria promocional de la industria turística como una oportunidad de negocio que se prevé que sobrepase todos los límites de presión humana, además de la ocupación de hoteles, carreteras y espacios públicos», han recalcado.

A un año de las próximas elecciones, la plataforma ha cargado contra la inacción de todas las administraciones y los discursos de la «falsa contención» que sólo apuntan a una reducción del crecimiento.

«Los gobiernos de Llorenç Galmés, Marga Prohens y Pedro Sánchez siguen apostando por el crecimiento turístico, la promoción y la desregulación para favorecer intereses económicos mientras la población residente sufre una crisis de vivienda sin precedentes y una degradación progresiva de sus condiciones de vida», han criticado.

En esta línea, se han referido igualmente a la anunciada limitación de entrada de vehículos a Mallorca, que han enmarcado en lo que consideran «políticas vacías».

Los convocantes han rechazado al mismo tiempo que el malestar social generado por la masificación turística sea canalizado por discursos reaccionarios que señalan a «falsos culpables» mientras protegen los intereses económicos de los responsables.

La plataforma ha anunciado un verano «más combativo» y ha adelantado que antes de la manifestación del 26 de julio se sucederán otras acciones contra la saturación.

A juicio de los convocantes, el malestar social ya no se concentra únicamente en los meses de verano, sino que a diario se publican noticias sobre la destrucción del territorio, la saturación de los servicios públicos, la crisis de la vivienda, el colapso de las infraestructuras o la dificultad creciente para construir un proyecto de vida en Mallorca.

«Estos problemas ya no son percibidos como episodios puntuales, sino como consecuencia directa de un modelo económico que ha convertido el crecimiento turístico en un objetivo en sí mismo», han indicado.