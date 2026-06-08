Vox reprocha a Prohens que sus políticas de vivienda «han fracasado» en Baleares

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha reprochado al Govern que preside la popular Marga Prohens la «falta de medidas valientes» en materia de vivienda, considerando que todas las políticas de Marga Prohens en este sentido «han fracasado».

«No digo que no se haya hecho nada, pero todo lo que han hecho ha fracasado», ha criticado en la rueda de prensa previa al pleno, en la que ha remarcado que «la asignatura de la vivienda está suspendida».

Para Cañadas, Baleares está «muchísimo mejor» ahora que con el Govern del Pacte de izquierdas, pero se podría «haber hecho mucho más» con las medidas propuestas por Vox. No obstante, ha añadido que en materia de vivienda «está igual que con la izquierda, o sea, fatal».

En esta crítica, Vox se suma a las acusaciones de los partidos de la oposición que, semana tras semana, centran sus sesiones de control al Govern de Marga Prohens en la falta de resultados de sus muchas políticas puestas en marcha en materia de vivienda.

El partido de Abascal y el PP firmaron hace más de un año un pacto para validar el decreto de creación de 20.000 viviendas en Palma que había quedado encallado y al que Vox consiguió introducir sus exigencias para poder ser validado en el Parlament.

El nuevo texto, que se tramitó como Decreto Ley, cumplió todas las reclamaciones de Vox. Si inicialmente el decreto contemplaba liberalizar suelo para la construcción de 20.000 viviendas (la mitad a precio asequible) en Palma, las modificaciones que aceptan ambas partes suponen que cualquier ayuntamiento de Mallorca y de Ibiza pueda acogerse voluntariamente a las facilidades que aporta el articulado del acuerdo. Menorca queda al margen dada sus particulares características de protección y porque la crisis habitacional no es tan grave como en Ibiza y Mallorca.

Este nuevo decreto permite utilizar las áreas de transición para liberalizar suelo y ofrecerlo para vivienda en las mismas condiciones que ya se habían previsto para Palma.