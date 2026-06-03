Cañadas (Vox) denuncia «la poca lealtad del PP con sus socios» por buscar nuevos acuerdos con la izquierda

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha denunciado este miércoles la «falta de lealtad del PP» con sus socios a la vista de los nuevos acuerdos que los populares están encontrando en la izquierda para aprobar, entre otras medidas, la limitación a la entrada de vehículos en Mallorca a partir de 2027. Precisamente, OKBALEARES ha adelantado hoy que Vox ha frenado en seco sus acuerdos con el PP en leyes como la ley agraria o la reforma de la ley de Costas como respuesta a los movimientos del Govern.

El enojo en Vox es evidente ante los últimos movimientos del Partido Popular que prevé aprobar leyes contrarias al ideario de Vox con el apoyo de la izquierda. Una nueva refriega entre ambas formaciones que hay que enmarcarla en lo que adelantó hace casi un mes OKBALEARES: el plan de Prohens es liquidar el pacto con Vox en junio y acentuar las distancias con los de Abascal a partir de septiembre.

Buena prueba de ello es lo que ha anunciado este miércoles el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras: en breve, el PP llevará al Parlament las leyes agraria y de Costas, que hasta el domingo tenía acordadas con Vox. Lo hará ahora sin el apoyo de la formación con sede en la calle Bambú, en Madrid.

El Ejecutivo que preside Marga Prohens tenía en mente aprobar este mismo mes de junio en el Consell de Govern dos de las dos últimas grandes leyes de la legislatura: la ley agraria y la reforma de la ley de Costas. Esto era así hasta el pasado domingo.

De hecho, OKBALEARES publicó el mismo domingo que la nueva ley agraria estaba totalmente acordada entre el PP y Vox. 24 horas después, el plan del Consell de Mallorca de limitar la entrada de vehículos a la isla y el escenario más que probable de que se acabe aprobando en el Parlament con los votos de la izquierda, han hecho reaccionar a Vox.

Fuentes del partido de Santiago Abascal han confesado a OKBALEARES que las dos leyes que estaban en la agenda «quedan en standby hasta que el PP aclare quiénes son sus socios preferentes: nosotros o la izquierda».