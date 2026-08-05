Un maltratador se esconde en el canapé de la habitación de su víctima en Ibiza para quedarse a solas con ella y pegarla
El hombre, investigado por violencia de género, llevaba horas esquivando la búsqueda policial
La Policía Nacional detuvo el pasado 3 de agosto en Ibiza a un hombre investigado por un delito de violencia de género tras ser localizado oculto en el interior del canapé abatible de la vivienda de su víctima. La intervención policial permitió neutralizar un peligro de extrema gravedad para la integridad física de la mujer, justo antes de que se quedara a solas en su hogar.
Los hechos sucedieron durante la madrugada, cuando los agentes acompañaban a la víctima hasta su domicilio para garantizar su seguridad y realizar una comprobación preventiva del inmueble. El presunto agresor llevaba horas eludiendo su localización y las patrullas policiales no habían conseguido dar con su paradero.
Al llegar a la casa, otro ocupante del inmueble aseguró de forma reiterada a los policías que el sospechoso no se encontraba allí. Pese a estas afirmaciones, los agentes decidieron inspeccionar minuciosamente la habitación donde la mujer iba a pernoctar esa noche. Durante el registro, al intentar levantar la tapa del canapé abatible de la cama, notaron una resistencia inusual y se dieron cuenta de que alguien la estaba sujetando con fuerza desde el interior.
Tras vencer la presión ejercida desde dentro, los policías abrieron el compartimento y hallaron al hombre agazapado en ese espacio de reducidas dimensiones, procediendo de inmediato a su detención.
Las diligencias confirman que el arrestado había permanecido oculto en el propio dormitorio de la víctima para evitar ser detectado. De no haberse descubierto su presencia durante la inspección previa, la mujer habría accedido a la estancia sin saber que el agresor la esperaba dentro, quedando en una situación de absoluta vulnerabilidad.
La Policía Nacional ha destacado la relevancia de las actuaciones preventivas y las medidas de protección para evitar consecuencias irreparables.