¡A por ellos!

Hay momentos en que la política deja de consistir en administrar lo cotidiano y pasa a exigir algo más elemental: poner pie en pared. Mallorca ha llegado a ese momento.

Durante demasiado tiempo se nos ha querido convencer de que defender las fronteras era insolidario; exigir seguridad, alarmista; reclamar que quien llega respete nuestras leyes, nuestras costumbres y nuestra forma de vida, intolerante. La izquierda ha construido todo un vocabulario destinado a convertir la legítima defensa de una sociedad en motivo de sospecha.

Y mientras discutíamos las palabras, cambiaban la realidad. Pedro Sánchez ha convertido la política migratoria en uno de los grandes laboratorios ideológicos de su Gobierno. Regularizaciones, políticas de acogida y un discurso que presenta la inmigración como inequívocamente beneficiosa forman parte de un modelo que Vox rechaza de raíz. El problema es que Baleares no contempla ese experimento desde la distancia. Lo vive en primera línea.

El propio Sánchez ha reconocido que la inmigración ilegal está tensionando Baleares y ha hablado de intensificar con Argelia los mecanismos de repatriación. Curiosa admisión después de tantos sermones. Cuando la realidad entra por la puerta, hasta la propaganda tiene que apartarse.

Mallorca necesita fronteras seguras, medios policiales suficientes, cumplimiento efectivo de las expulsiones que correspondan conforme a la ley y una política migratoria subordinada al interés nacional.

Y necesita recuperar el principio de autoridad. Integrarse no consiste simplemente en residir en un territorio. Significa aceptar sus leyes, respetar a sus ciudadanos y comprender que ninguna política de acogida puede situarse por encima del derecho de una comunidad a preservar su seguridad y su convivencia.

Frente a ese modelo, Vox plantea justamente la batalla contraria: control de fronteras, prioridad del interés nacional, lucha contra la inmigración ilegal y recuperación de la seguridad como obligación fundamental del Estado.

No se trata de levantar Mallorca contra nadie por su origen. Se trata de levantarla en defensa de sí misma. Durante años nos dijeron que poner límites era radical. Pero gobernar consiste precisamente en establecer límites. Una frontera es un límite. Una ley es un límite. Una norma de convivencia es un límite. Y una nación que renuncia sistemáticamente a ellos termina renunciando también a decidir su futuro.

Ahora ese futuro vuelve a estar en manos de los españoles.

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez cambia el escenario. Lo que hasta ayer era denuncia política pronto podrá convertirse en decisión en las urnas.

Y ahí está la verdadera importancia del momento. Ya no basta con lamentar las consecuencias de las políticas del Gobierno. Ya no basta con denunciar que decisiones tomadas en Madrid terminan teniendo consecuencias en Mallorca. Ha llegado el momento de elegir entre continuar por el mismo camino o cambiar de rumbo.

Por eso ha llegado la hora de decir basta. Basta de pedir paciencia a quienes reclaman seguridad. Basta de exigir comprensión infinita al ciudadano mientras al Gobierno se le disculpa una irresponsabilidad tras otra.

Nos dijeron que había que resignarse. Ahora tenemos la oportunidad democrática de demostrar que no. Poner pie en pared no significa retroceder, significa decidir que hasta aquí hemos llegado.

A por ellos. A por quienes han decidido que Mallorca debe resignarse. A por sus políticas. Democráticamente. Políticamente. Y, llegado el momento, en las urnas. Porque la convivencia también se defiende. Porque España tiene derecho a decidir su futuro. Y porque Mallorca merece ser defendida.