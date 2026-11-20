La desaparición de Marcello Roveda en Ibiza sigue sin esclarecerse más de siete semanas después de que se perdiera su rastro. El artista urbano milanés, de 43 años y conocido como Hello Marte, continúa en paradero desconocido y la investigación se enfrenta a importantes dificultades para reconstruir sus últimos movimientos. Su teléfono no ha podido ser localizado y, por el momento, no hay constancia de que haya abandonado la isla, según fuentes próximas a la investigación consultadas por OKBALEARES.

La Policía Nacional está al frente de las pesquisas y trata de encontrar alguna pista que permita saber qué ocurrió con Roveda durante la madrugada del 28 al 29 de septiembre. Uno de los principales problemas es que los intentos de localizar el dispositivo móvil no están dando resultado. Según las fuentes consultadas por este periódico, la triangulación del teléfono está resultando infructuosa, lo que impide determinar su ubicación y seguir el rastro que pudo dejar después de desaparecer en las inmediaciones del DC10.

El caso está rodeado de incógnitas. No se sabe dónde se dirigió el artista después de abandonar la entrada de la discoteca, si llegó a desplazarse a otro punto de Ibiza o qué ocurrió durante las horas posteriores a su última aparición conocida. Tampoco hay constancia de que haya salido de la isla, por lo que los investigadores siguen tratando de reconstruir sus movimientos sin una pista definitiva sobre su paradero.

Roveda había viajado a Ibiza el día anterior a su desaparición para pasar una semana de vacaciones junto a su pareja, Federica Frulla. La noche del 28 de septiembre, ambos acudieron a la discoteca DC10, donde se celebraba Circoloco, una de las fiestas más multitudinarias y conocidas de la escena electrónica internacional. La música llevaba horas sonando y cientos de personas se encontraban en el recinto, pero la noche terminó de forma dramática para la pareja.

En algún momento de la madrugada, ambos se separaron y quedaron en volver a encontrarse en la discoteca. Federica permaneció en el interior mientras Marcello se dirigía, supuestamente, hacia la zona de los taxis. A las 2:16 horas, él le envió un mensaje: «Ok. Voy al taxi». Sin embargo, algo sucedió y nunca llegó a reunirse con ella.

La última imagen conocida del artista lo sitúa frente a la entrada del DC10 alrededor de las tres de la madrugada. Roveda aparece con el teléfono en la mano, hablando con alguien, antes de darse la vuelta y caminar en dirección al aparcamiento. Es el último momento en el que se ha podido reconstruir visualmente parte de sus movimientos. A partir de ahí, su rastro se pierde.

Las cámaras del establecimiento captaron esa escena, pero no permiten seguir sus pasos más allá de ese punto. La ausencia de cámaras en la zona donde desaparece deja un importante vacío en la reconstrucción de aquella madrugada. No hay imágenes que permitan saber hacia dónde se dirigió, si se subió a algún vehículo o si llegó a encontrarse con otra persona. Tampoco se ha aclarado quién era su interlocutor durante aquella última conversación telefónica.

Los mensajes posteriores de su pareja reflejan la angustia que comenzó a crecer aquella noche. A las 3:49 horas, Federica le preguntó si había llegado. Marcello no contestó. A las 4:14 volvió a intentar contactar con él mediante una llamada telefónica, pero tampoco obtuvo respuesta. Desde entonces, no ha vuelto a tener noticias suyas.

La preocupación es máxima, además, por su estado de salud. Marcello Roveda es diabético y necesita administrarse insulina a diario, además de tomar otros medicamentos, tal y como explicó su pareja en una entrevista publicada por Corriere della Sera. La falta de noticias durante tantos días aumenta el temor de sus familiares y allegados, que siguen esperando cualquier información que permita encontrarlo.

La investigación continúa centrada en sus últimas comunicaciones, los movimientos de sus tarjetas bancarias, el posible uso de sus documentos y los desplazamientos que pudo realizar por la isla. Los investigadores intentan obtener respuestas de un caso en el que, hasta ahora, las pistas conocidas no han permitido despejar el misterio.

Más de 52 días después de su desaparición, Marcello Roveda sigue sin aparecer. Su última imagen frente al DC10, un teléfono cuya localización no ha podido determinarse y la falta de indicios sobre una posible salida de Ibiza mantienen abierta una de las desapariciones más inquietantes de las últimas semanas en la isla. La pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está Marcello Roveda?