No hubo esta vez foto conjunta entre los máximos dirigentes de uno y otro partido en Palma, pero Vox ha respaldado al alcalde Jaime Martínez y ha votado a favor de los cuartos Presupuestos de la legislatura del PP en el Ayuntamiento de la capital balear, que han sido aprobados inicialmente con el rechazo de toda la izquierda.

Las cuentas de 2027 ascienden hasta los 670 millones de euros y suponen un incremento del 6,9% de las partidas respecto a este año. Se trata del primer paso para que salgan adelante las que serán las cuartas cuentas municipales de esta legislatura, pues todavía deberán pasar una vez más por el pleno antes de su aprobación definitiva y su entrada en vigor a partir del 1 de enero.

Fue el pasado 4 de noviembre cuando el alcalde presentó en una rueda de prensa el presupuesto y puso en valor que «por cuarto año consecutivo es el más alto de la historia». Aunque entonces no quiso aclarar si contaba con el respaldo de Vox, en estas semanas ha conseguido su voto favorable tras aceptar las cuatro enmiendas que habían planteado.

«Votar en contra supondría estar en contra de los ciudadanos. Pero tenemos motivos para no apoyarlos por el incumplimiento de los acuerdos», ha afirmado el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, en los primeros compases de la sesión plenaria de este viernes.

Coll ha mencionado, entre otras cuestiones, el poco uso del suelo urbano consolidado para construir viviendas o la falta de mejora en la seguridad ciudadana. «Los problemas, señor alcalde, hay que abordarlos, le gusten o no. No vemos las mejoras esperadas pese a los tres Presupuestos aprobados», ha subrayado.

La regidora de Hacienda, Mercedes Celeste, le ha agradecido su apoyo y se ha comprometido a «cumplir con todas sus condiciones para aprobar los presupuestos, a cumplirlas taxativamente». Para ello, organizará «tantas reuniones y seguimientos como haga falta».

El proyecto de presupuesto, durante su paso por la comisión, incorporó cuatro enmiendas de Vox (sobre aceras, el edificio de Gesa, la Torre den Pau y la Gerencia de Urbanismo) y otra del PSOE, sobre la futura Empresa Municipal de Vivienda, que han sido ratificadas por el pleno.

Durante cerca de tres horas, los regidores han debatido las más de un centenar de enmiendas presentadas por el PSOE, Més y Podemos, pero ninguna de ellas ha conseguido el apoyo suficiente como para fuese incorporada al texto.

Mientras la izquierda ha reprochado al equipo de gobierno municipal la falta de medidas efectivas en materia de vivienda, equipamientos, turismo o movilidad, Vox ha echado en falta el cambio del dominio .cat al .es en las páginas web del Ayuntamiento.

Por contra, el PP ha defendido las partidas presupuestarias proyectadas para 2027 y ha sacado pecho de las medidas puestas en marcha a lo largo de la legislatura.

Seguridad y vivienda

El área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales contará con 134,2 millones de euros, sin incluir el capítulo de personal, lo que representa un incremento de casi 15 millones de euros y del 12,5% respecto al ejercicio anterior.

A la de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos le corresponderán 15,3 millones de euros, buena parte de ellos destinados a «continuar impulsando» las políticas de vivienda.

Entre las principales inversiones destacan 4,5 millones de euros para la construcción de las 46 viviendas de alquiler a precio limitado correspondientes a los lotes que quedaron desiertos y que serán ejecutados directamente por el Ayuntamiento.

El presupuesto del área de Seguridad Ciudadana y Civismo asciende a 16,25 millones de euros, con un incremento de cerca de 2,7 millones respecto al ejercicio anterior, destinado a reforzar los recursos humanos y materiales de los cuerpos municipales de seguridad y emergencias.