El alcalde del PP de Palma, a las puertas de sellar su cuarto Presupuesto de la legislatura gobernando en minoría

El alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, está a las puertas de sellar su cuarto Presupuesto con Vox para 2027, gobernando en minoría. Con sólo 11 de 29 concejales en el salón de plenos, se confirma la solidez del acuerdo programático que el primer edil firmó con el número uno de los de Santiago Abascal en septiembre de 2023, el concejal y portavoz Fulgencio Coll.

Pese a la dificultad de gobernar con el menor apoyo que ningún otro alcalde tuvo, Martínez ha logrado sacar adelante una más que complicada legislatura por la nefasta herencia recibida en todos los órdenes del ex alcalde socialista José Hila y sus socios separatistas de Més y Podemos.

Aunque será en el electoral mes de noviembre cuando un pleno extraordinario votará estas cuentas, ya esta semana, ambas formaciones han logrado sacar adelante los tres primeros presupuestos del próximo año en los consejos rectores de tres organismos autónomos municipales.

El Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Local de PalmaActiva rubricó un presupuesto de 8.641.583,64 euros donde destaca el incremento del 40% en la dotación prevista para las convocatorias de subvenciones dirigidas al fomento de la modernización, innovación y mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas comerciales.

También los votos a favor de PP y Vox hizo que el Instituto Municipal de Deportes (IME) aprobara las cuentas del último ejercicio de la legislatura, que ascienden a 31.343.838,57 euros. Un montante para mejorar las instalaciones deportivas municipales, reforzar las ayudas a entidades y deportistas y continuar avanzando en la creación y renovación de equipamientos deportivos en la ciudad.

Entre los proyectos figura la reforma integral del polideportivo Germans Escalas, cuya primera fase contempla la reparación de las piscinas, las intervenciones estructurales necesarias y la redistribución de los vestuarios y el gimnasio para mejorar la funcionalidad del equipamiento.

El IME continuará avanzando asimismo en el proyecto de la pista de atletismo de Son Moix, para el que se prevé licitar parte de las obras durante 2027.

Otra de las actuaciones destacadas en materia de inversión es la implantación de una instalación deportiva cubierta destinada a la práctica del hockey en Verge de Lluc.

Además, se dará continuidad al proyecto de remodelación de los vestuarios de los campos municipales de fútbol.

Finalmente, con el voto favorable del PP, la abstención de PSOE y Vox, y la ausencia de los representantes de Més y Podemos, salieron adelante las cuentas del denominado Patronat Municipal d’Escoles d’Infants (PMEI) que ascienden a 12.553.979 euros, que destinarán a financiar el funcionamiento de las escuelas infantiles municipales y los servicios complementarios de educación.

En este caso, el capítulo de personal cuenta con una dotación de 4,87 millones de euros e incorpora el reconocimiento de la carrera profesional y el incremento retributivo previsto para 2027.

Contemplan a su vez la puesta en funcionamiento, durante el presente curso escolar, de las escoletas de Son Gibert y Son Dameto, actualmente gestionadas por la Conselleria de Educación.

También prevén la adjudicación del contrato de gestión de las escoletas externalizadas, que incorporará mejoras sustanciales en las condiciones salariales y laborales de las educadoras, así como en la calidad del servicio educativo.