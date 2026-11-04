El alcalde del PP de Palma se adelanta a todos en Baleares: presenta sus cuartos Presupuestos gobernando en minoría y sin tener el aval de Vox

El alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, se adelanta a todos en Baleares y presenta sus cuartos Presupuestos gobernando en minoría y sin tener el apoyo expreso de Vox, mientras los consells insulares y el Govern siguen deshojando la margarita. Unas cuentas municipales para el último tramo de la legislatura que ascienden a 670 millones de euros para 2027, lo que supone un incremento del 6,9% respecto al presente ejercicio.

Para que salgan adelante antes de que acabe el año, tendrá que tener el aval en el salón de plenos de los seis concejales de Vox que hasta la fecha han apoyado los Presupuestos de Martínez desde 2023, y aunque no hayan gobernado en coalición, Martínez rubricó con los de Santiago Abascal un acuerdo programático que le ha permitido mantenerse en la Alcaldía con solvencia.

No obstante, de inicio, no cuentan con el apoyo expreso del grupo municipal de Vox, con los que el alcalde, hace un año, presentó las cuentas de 2026 acompañado del portavoz de esta formación, Fulgencio Coll.

«Estoy convencido de que aquellos que quieren defender los intereses de los ciudadanos entenderán que el presupuesto es continuista y es mucho mejor. Y que, por lo tanto, todo aquel que quiera dar un mensaje a los ciudadanos de que quiere construir una ciudad mejor no hará otra cosa que aprobar los Presupuestos», ha afirmado Martínez, que ha confiado en que logrará los apoyos suficientes para sacar adelante la iniciativa.

Hace unos meses, Fulgencio Coll dejó en el aire el apoyo de Vox a los Presupuestos, argumentando que el equipo de gobierno no había cumplido con el acuerdo programático que firmaron a principios de legislatura. Si esa postura se mantiene a día de hoy, ha señalado Martínez, es una pregunta que debe responder Coll y no él.

En cualquier caso, el primer edil ha «tendido la mano a todo el mundo» para que, a lo largo de la tramitación de las cuentas, se puedan introducir pequeñas modificaciones.

Las cuentas municipales, aprobadas por la Junta de Gobierno, son «por cuarto año consecutivo las más altas de la historia» del Ayuntamiento de Palma.

«Dan continuidad a nuestro proyecto de ciudad, que como hemos repetido, se centra en la cohesión social y territorial, la mejora de los servicios públicos esenciales, la atención de las necesidades de todos los barrios y el refuerzo de los equipamientos», ha dicho.

Martínez también ha destacado el esfuerzo de inversión en el mantenimiento y la limpieza, la seguridad, la movilidad, la vivienda, los servicios sociales, el deporte, la cultura y la modernización de la administración municipal.