¿Qué desayunan los trabajadores antes de comenzar su jornada? ¿Beben suficiente agua? ¿Encuentran tiempo para comer de forma saludable? Estas son algunas de las preguntas que estudiantes de ADEMA han planteado hoy a las personas que trabajan en el polígono de Son Rossinyol, en Palma, con motivo del Día del Dietista-Nutricionista.

La iniciativa, en la que han participado más de medio centenar de alumnos del Grado universitario en Nutrición Humana y Dietética y del Ciclo Superior de Formación Profesional en Dietética, ha convertido este entorno empresarial en un observatorio de hábitos saludables, trasladando la educación nutricional a los espacios de trabajo para promover una alimentación equilibrada y concienciar sobre su importancia en la prevención de enfermedades.

Bajo el lema Haz una pausa de 10 minutos por tu salud, los estudiantes han recorrido bares, comercios, oficinas y otros establecimientos del polígono para realizar encuestas sobre alimentación, hidratación, actividad física y rutinas cotidianas, además de ofrecer recomendaciones prácticas para mejorar los hábitos alimentarios durante la jornada laboral.

La actividad pretende conocer cómo influyen los horarios y las exigencias del trabajo en la alimentación y, al mismo tiempo, acercar a la población consejos sencillos que puedan incorporar a su vida diaria. Las personas participantes han recibido información nutricional y un bono para una primera consulta gratuita en la Clínica Universitaria de Nutrición y Dietética de ADEMA, ubicada en el mismo polígono de Son Rossinyol, en las instalaciones de ADEMA.

Paralelamente, el alumnado de primero y segundo curso de Formación Profesional en Dietética ha desarrollado actividades prácticas y dinámicas participativas dirigidas a la comunidad educativa de ADEMA, en el marco de las asignaturas de Alimentación Equilibrada y Promoción de la Salud, con el objetivo de transmitir conocimientos sobre alimentación y hábitos saludables de una manera aplicada y accesible.

Durante su recorrido por Son Rossinyol, los estudiantes han entregado a los trabajadores un folleto divulgativo con once recomendaciones para mejorar sus hábitos alimentarios y cuidar su salud durante la jornada laboral. El objetivo es demostrar que pequeñas decisiones cotidianas, como organizar las comidas, mantener una hidratación adecuada o dedicar tiempo a comer, pueden contribuir a mejorar el bienestar.

Entre los consejos destacan comenzar el día con un desayuno equilibrado, beber agua de forma regular y consumir al menos cinco raciones diarias de frutas y verduras. También recomiendan planificar las comidas con antelación, priorizar los alimentos frescos frente a los ultraprocesados y evitar recurrir habitualmente a opciones poco saludables por falta de tiempo.

Los futuros profesionales en dietética-nutrición han incidido, además, en la importancia de no comer delante del ordenador, dedicar al menos 30 minutos a las comidas y mantener horarios regulares, en la medida de lo posible. También recuerdan la conveniencia de evitar el consumo de alcohol durante la jornada laboral.

Con estas recomendaciones, el alumnado ha querido transmitir que una alimentación saludable no depende únicamente de lo que se come, sino también de cómo se organizan las comidas y de los hábitos que acompañan a la jornada de trabajo. La iniciativa busca facilitar que los trabajadores incorporen cambios sencillos y sostenibles en su día a día.

La iniciativa ha permitido al alumnado aplicar sus conocimientos en un entorno real y participar directamente en una actividad de promoción de la salud dirigida a la comunidad.

Los estudiantes de cuarto curso del Grado universitario en Nutrición Humana y Dietética han diseñado el cuestionario en el marco de la asignatura de Nutrición Comunitaria, mientras que el alumnado de primer curso del Ciclo Superior de Dietética, tanto de modalidad presencial como a distancia, se ha encargado del trabajo de campo bajo la supervisión del profesorado. Los datos recogidos serán posteriormente analizados para extraer conclusiones generales sobre los hábitos alimentarios de la población trabajadora encuestadas y conocer mejor cómo las rutinas laborales influyen en sus decisiones relacionadas con la alimentación.

El presidente de ADEMA, Diego González, ha destacado que esta iniciativa «refleja nuestra manera de entender la educación superior, en la que los estudiantes no solo adquieren conocimientos en las aulas, sino que aprenden a ponerlos al servicio de la sociedad a través de proyectos de aprendizaje. Queremos formar profesionales capaces de identificar necesidades reales, acercarse a la población y contribuir activamente a mejorar su salud y calidad de vida».

González ha subrayado también «la importancia de impulsar experiencias de aprendizaje práctico que permitan a nuestros alumnos desarrollar competencias profesionales y adquirir, desde su etapa de formación, un compromiso con la prevención y la promoción de la salud».