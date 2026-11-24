Una noche de fiesta acabó con una presunta agresión sexual, un puñetazo en la cabeza, puntos de sutura y dos detenidos en una conocida discoteca de Palma. La Policía Nacional arrestó a dos hombres, ambos de origen peruano, tras un altercado desencadenado por unos supuestos tocamientos sexuales no consentidos a una joven en el interior del local.

Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo al lunes en el Edén Colombiano, en el polígono de Son Castelló de Palma, cuando, según la información policial, uno de los hombres habría realizado tocamientos en los glúteos de una chica sin su consentimiento. Lo sucedido provocó la reacción de la pareja de la joven, que presuntamente propinó un puñetazo al otro hombre, causándole lesiones en la cabeza.

El golpe le provocó heridas que requirieron asistencia hospitalaria y varios puntos de sutura. La pelea obligó a varios testigos a alertar al 091 ante la situación que se estaba produciendo en el establecimiento de ocio.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, cuyos agentes separaron a los implicados y realizaron las primeras gestiones para esclarecer el enfrentamiento.

La intervención policial terminó con los dos hombres detenidos. Uno fue arrestado como presunto autor de un delito de lesiones, tras golpear al otro y causarle heridas en la cabeza. El segundo quedó detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual por los tocamientos realizados a la joven.

El incidente se saldó con dos arrestados, uno de ellos trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica por las lesiones sufridas, y una noche de ocio que terminó con la Policía Nacional interviniendo en el local.