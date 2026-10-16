Un camión frigorífico que circulaba con las puertas traseras abiertas daña a tres coches estacionados en Son Castelló

La Policía Local de Palma intervino el pasado 13 de octubre en un accidente de tráfico ocurrido en la calle del Gremi de Teixidors, en el polígono de Son Castelló, después de que un camión frigorífico golpeara y dañara a tres vehículos estacionados al circular con las puertas traseras abiertas. El siniestro, registrado a las 15.05 horas, no dejó heridos, aunque causó daños materiales en los coches afectados.

Los hechos se conocieron a raíz de una llamada recibida en la Base del 092, que alertaba de que un camión había colisionado contra varios turismos estacionados a la altura del número 29 de la citada calle. Una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) se desplazó hasta el lugar para inspeccionar la zona y esclarecer las circunstancias del suceso.

Según la investigación policial, el conductor del camión acababa de descargar mercancía en el número 31 de la calle y tenía previsto realizar una nueva descarga a pocos metros. Para ello, inició la marcha con las dos puertas traseras del vehículo abiertas y sujetas a los dispositivos de fijación laterales.

Sin embargo, poco después de reanudar la circulación, la puerta trasera derecha se soltó de su anclaje y comenzó a moverse sin control. El marco de la puerta golpeó repetidamente contra tres turismos que estaban correctamente estacionados en el margen derecho de la calzada.

Los impactos provocaron la rotura de varios retrovisores y desperfectos en la carrocería de los vehículos afectados.

Tras inspeccionar el lugar y recabar las manifestaciones de los implicados, los agentes de la UVAC instruyeron las correspondientes diligencias de tráfico y elaboraron un atestado para facilitar las gestiones con las compañías aseguradoras.

Además, la Policía Local formuló una denuncia administrativa contra el conductor del camión por circular con elementos de cierre abiertos, una conducta contraria al Reglamento General de Circulación cuando supone un riesgo para la seguridad vial.