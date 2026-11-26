Es un concepto ya extendido en el mundo de la salud: entrenar fuerza es fundamental para mantener la masa muscular, proteger los huesos y favorecer el control del metabolismo. Pero, como en todo en esta vida, cuando el consejo lo da uno de los grandes referentes culturales del culto al cuerpo, la reflexión adquiere un grado de dogma ritual. A sus 79 años, Arnold Schwarzenegger sigue teniendo una forma física envidiable para cualquier edad. Y parte de ese éxito va de la mano de una autodisciplina exigente y de entender, antes y mejor que nadie, cómo el trabajo de levantamiento de pesas no es una práctica exclusiva de aquellos que simplemente quieren «verse cachas».

La frase del actor de Terminator que traemos hoy se publicó recientemente en el Arnold’s Pump Club, un boletín diario gratuito creado por la estrella y su equipo, donde cada día se habla de fuerza, nutrición, salud y también de bienestar mental. Concretamente, en dicha publicación, se hablaba de un estudio de la revista Frontiers in Physiology sobre cómo responden las distintas fibras musculares a las cargas ligeras frente a las pesadas.

En el documento, Schwarzenegger actuó como divulgador, traduciendo sus conclusiones y aplicando esa información a los consejos prácticos de entrenamiento.

Arnold Schwarzenegger, sobre la importancia de entrenar fuerza: «Todo el mundo necesita levantar más peso»

Las palabras exactas de Schwarzenegger sobre el entrenamiento de fuerza, en relación al estudio, fueron las siguientes:

«Todo el mundo necesita levantar más peso, en relación con su propia fuerza, al menos una o dos veces por semana. Las fibras de contracción rápida tienden a encogerse primero a medida que envejecemos, lo que significa que si no levantas más peso, no crecen igual, dejando tu cuerpo vulnerable».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arnold’s Pump Club (@arnoldspumpclub)

El ganador del Globo de Oro aportó su propia experiencia a la investigación, recordando que esas fibras rápidas son las primeras que se pierden con la edad y que empezar con una sesión de dos o tres series y cinco repeticiones es un primer paso indispensable.

Apuntarse a su newsletter es completamente gratis y desde la aplicación del actor, The Pump Club, existe una opción de entrenamientos personalizados que sí son de pago.

Sus próximas películas: un filme de acción navideño y su regreso al rol de Conan

A pesar de su particular y constante foco en el terreno del fitness y la salud, Schwarzenegger no ha dejado ni mucho menos de lado su vertiente interpretativa.

El próximo 2 de diciembre estrenará la comedia navideña de acción En busca del saco mágico, donde comparte pantalla con quien podría lucir como su digno sucesor en el género, Alan Ritchson.

Aunque quizás, lo que sus fans esperaban realmente de verdad es su regreso a uno de sus roles más queridos. En 2029, el actor protagonizará King Conan a las órdenes de Christopher McQuarrie, una historia en la que volveremos a ver al personaje 40 años después como rey, obligado a abandonar su trono y tener que enfrentarse de nuevo a conflictos, violencia y criaturas mortales.