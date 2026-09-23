En 2016 Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de su campo en California para salvar un ecosistema único y proteger a la fauna local

Arnold Schwarzenegger y su socia empresarial Betty Weider cedieron en 2016 un terreno de 40 acres al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. La parcela, ubicada en Zuma Canyon, California, permitió completar uno de los tramos que estaban pendientes del Backbone Trail, un recorrido de aproximadamente 108 kilómetros que atraviesa las montañas de Santa Mónica. El terreno estaba valorado en alrededor de 500.000 dólares. Inicialmente, el Servicio de Parques Nacionales contemplaba comprarlo por 450.000 dólares mediante fondos procedentes de una subvención del condado.

Sin embargo, la donación permitió que la zona pasara a formar parte del espacio de uso público sin necesidad de llevar a cabo la compra prevista. El Backbone Trail conecta diferentes áreas del condado de Los Ángeles con el condado de Ventura. El itinerario comienza en el extremo oriental de Will Rogers State Historic Park y atraviesa lugares de gran interés como Malibu Creek State Park y prosigue hasta Point Mugu State Park.

Arnold Schwarzenegger salvó un ecosistema único en California

Cuando Schwarzenegger y Weider decidieron ceder aquellas hectáreas de su rancho a la administración del Área Recreativa de las Montañas de Santa Mónica, la operación tuvo un valor estimado de 500.000 dólares. Esa cantidad, que inicialmente el organismo público tenía previsto pagar al actor para hacerse con los terrenos, se convirtió en un ahorro que permitió adquirir meses después un campo de golf, lo que ayudó a completar el 60% del sendero Backbone.

Este recorrido atraviesa una de las zonas de paisaje virgen más grandes del sur de California, formada por laderas de chaparral, bosques de robles y llamativos afloramientos rocosos con forma de aguja. Según Los Angeles Times, después de que Schwarzenegger cediera esta parte de su propiedad, los senderistas pudieron acceder a un espacio situado que ofrece unas vistas impresionantes del océano Pacífico, la línea de costa y las colinas que se extienden hacia el interior, hasta desembocar posteriormente en un valle. Además, el recorrido permite disfrutar de la flora y la fauna local, como pumas y serpientes.

«El Sendero Backbone es el resultado de 40 años de trabajo para funcionarios electos, agencias de parques, voluntarios y filántropos. Una vez terminado, el sendero formará la columna vertebral de una red de senderos de 800 kilómetros que conectará a los residentes de los condados de Los Ángeles y Ventura con sus tierras públicas», explicó David Szymanski, superintendente del Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica.

Los primeros esfuerzos por preservar las montañas de Santa Mónica se remontan a la década de 1960, cuando distintas administraciones públicas y entidades dedicadas a la conservación empezaron a promover la protección de un territorio dominado por propiedades privadas, entre ellas ranchos, urbanizaciones residenciales y campos de golf. Desde entonces, la adquisición de terrenos, las donaciones y diferentes iniciativas de conservación hicieron posible incorporar de forma gradual nuevas parcelas al espacio destinado al disfrute público.

Ecosistema de California

La importancia de esta zona no se limita al propio sendero. El Backbone Trail recorre uno de los espacios vírgenes más grandes que se conservan en el sur de California, con laderas de chaparral, bosques de robles y distintas formaciones rocosas. Este territorio forma parte del ecosistema mediterráneo de California, un entorno que sólo se encuentra en cinco regiones del mundo. Según el Servicio Nacional de Parques de Estados Unido, la Reserva Nacional Recreativa de las Montañas de Santa Mónica alberga una gran diversidad biológica, con más de 450 especies animales y 26 comunidades vegetales. Por este motivo, proteger los terrenos por los que discurre el recorrido también cumple una importante función medioambiental.

El proyecto se integra en una red destinada a facilitar que residentes y visitantes puedan acceder a cerca de 800 kilómetros de terrenos públicos y senderos. Desde la década de 1960, distintas administraciones y organizaciones dedicadas a la conservación han trabajado para transformar antiguas propiedades privadas en espacios naturales abiertos al público.

«El Área Recreativa de las Montañas de Santa Mónica es una enorme área recreativa nacional que contiene muchos parques individuales y reservas de espacios abiertos, incluyendo algunas de las rutas de senderismo más hermosas del país. Los parques se encuentran principalmente en las montañas de Santa Mónica, con dos tercios de ellos en el noroeste del condado de Los Ángeles y el tercio restante, incluyendo una extensión en Simi Hills, en el condado de Ventura. Las montañas de Santa Mónica, una de las únicas zonas rurales abiertas que quedan en Los Ángeles, se extienden a lo largo de 80 kilómetros por el noroeste de la ciudad. Estas hermosas montañas están cubiertas de bosques de robles y sicómoros, flores silvestres, salvia costera y más de 20 especies diferentes de plantas y animales».

La ruta Circle X Ranch Trail conduce hasta Sandstone Peak, un pico de 948 metros de altura desde cuya cima se puede observar el océano Pacífico y el centro de Los Ángeles. El recorrido presenta un nivel de dificultad accesible, con un trazado predominantemente llano.