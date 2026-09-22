Científicos de Nature Geoscience descubren que hay minerales a 2.900 km capaces de retener agua en el interior de la Tierra

El agua es un compuesto que se puede hallar en otras zonas que no sean océanos, mares, ríos, lagos o glaciares. Una parte podría encontrarse a miles de kilómetros por debajo de la superficie, entre minerales sometidos a temperaturas extremas y presiones. Un estudio de Nature Geoscience afirma que dos minerales desconocidos hasta la fecha podrían almacenar agua cerca del núcleo de la Tierra.

La presencia de agua en el interior del planeta cumple un rol fundamental. En el manto, la inmensa capa de roca que va hasta los 2.900 km de profundidad, pequeñas cantidades de agua pueden facilitar el lento desplazamiento y la deformación de las rocas. Estos movimientos son parte del ciclo tectónico, que deriva en la regulación del clima a lo largo de milenios y posibilita reciclar elementos volátiles entre el interior y la superficie del planeta.

Las profundidades de la Tierra son aún desconocidas

La cuestión principal es descifrar cómo llegó el agua a estas zonas. Una posibilidad es que asteroides ricos en agua quedaran atrapados en su interior durante la creación de la Tierra. Otra hipótesis sugiere que el manto era seco en sus inicios y se hidrató después. No obstante, hasta el momento, los expertos no han podido confirmar con exactitud dónde se encuentra almacenada el agua en profundidad.

Este nuevo estudio señala como posible ubicación la zona situada en las inmediaciones de la franja entre el núcleo y el núcleo externo, que es líquido. En dicho territorio, las ondas sísmicas han manifestado unas armaduras misteriosas conocidas como zonas de velocidad ultrabaja. Su origen carece de explicación, pero los indicios otorgan una posible pista sobre la composición de estas zonas.

La extensión aproximada del manto inferior comprende desde los 660 hasta los 2.900 kilómetros bajo el suelo. Aquí se encuentran minerales como la ferropericlasa y la bridgmanita, considerados mayoritariamente secos. Otros minerales pueden acumular agua a considerables profundidades, aunque la mayoría requieren composiciones químicas inusuales para su estabilidad. De lo contrario, se descompondrían por las elevadas temperaturas del manto profundo.

A la hora de contemplar otras vías, los científicos recrearon las condiciones extremas del interior del planeta en un laboratorio utilizando celdas de yunque de diamante calentadas con láser, capaces de reducir diminutas muestras entre los diamantes mientras se someten a presiones y temperaturas desorbitadas. Tras estos estudios, hallaron dos fases de oxihidróxidos de hierro que se ignoraban, nombradas Fe5O12Hx y Fe7O12Hx.

¿Cuáles fueron los resultados?

Los resultados concluyeron que ambos compuestos pueden ser estables en las circunstancias del manto inferior y almacenar cantidades notables de agua. Lo que llamó la atención de los científicos es que no necesitan mucha agua para formarse. En algunos experimentos, en la primera fase, el material constaba de menos de 0,1% de agua, cantidad de hidrógeno suficiente para estabilizarlos.

Esto tiene una gran relevancia, ya que el agua del manto no debería existir como un océano subterráneo. A esas profundidades, las condiciones son tales que el agua no debería almacenarse como una gran masa. No obstante, sí puede quedar almacenada en la estructura de minerales específicos. Estos nuevos oxihidróxidos cuentan con una alta densidad, superior a la de las rocas cercanas.