Pánico entre los geólogos: ponen en duda el origen del agua del interior de la Tierra que se creía hasta ahora

Los geólogos entran en pánico

El origen del agua del interior de la Tierra se pone en duda

Tal y como se explica en un reciente artículo publicado en la revista Nature: «Durante mucho tiempo se ha especulado que el núcleo de la Tierra es el mayor depósito de hidrógeno (H) del planeta. Sin embargo, las estimaciones actuales de su contenido de H implican incertidumbres sustanciales, debido al desafío de cuantificar H en condiciones extremas. Aquí, realizamos experimentos de partición de silicato de metal superlíquido en H utilizando células de yunque de diamante calentadas con láser, y lo combinamos con tomografía por sonda atómica. La observación directa de H en nanoestructuras ricas en silicio y oxígeno en la aleación de hierro indica el secuestro acoplado de silicio, oxígeno e hidrógeno en el núcleo de la Tierra durante su formación. Con la relación Si/H molar observada cerca de la unidad, se estima que el núcleo de la Tierra contiene 0,07-0,36 en peso. % H, equivalente a 9-45 océanos de agua. Tal cantidad requeriría que la Tierra obtuviera la mayor parte de su agua de las etapas principales de la acreción terrestre, en lugar de a través de cometas durante la adición tardía».

Siguiendo con la misma explicación: «El hidrógeno (H) es el elemento más abundante en el Sistema Solar1, y, sin embargo, la Tierra se considera cosmoquímicamente «seca», en relación con las condritas carbonáceas CI, con respecto a su concentración de hidrógeno2. Aunque el 71 % de la superficie de la Tierra está cubierta por el océano, hecho principalmente de H, se ha argumentado que la mayor parte del H de la Tierra se había almacenado en el núcleo desde su formación, hace ~ 4.500 millones de años3,4,5,6. Basado en experimentos/cálculos de partición de metal-silicato de alta presión, que simulan la distribución del núcleo-manto de H durante la formación del núcleo de la Tierra en océanos de magma profundo, la cantidad estimada de hidrógeno en el núcleo de la Tierra implica incertidumbres sustanciales, que abarcan cuatro órdenes de magnitud de 10 a 10.000 partes por millón por peso4,7,8,9,10,111,12. Hasta ahora, los datos experimentales de alta presión en la medición de H han sido difíciles, basándose y, por lo tanto, sufriendo, del hecho de que sus contenidos de H se infirieron indirectamente de la expansión de la red inducida por H12,13, con la excepción a presiones más bajas de hasta 20 GPa9,10, que, sin extrapolación, sin embargo, solo es aplicable a planetas del tamaño de Marte (~10% ME). Como la diferenciación núcleo-manto de la Tierra probablemente tuvo lugar en océanos de magma terrestre a presiones de hasta 70 GPa14,15, la cuantificación directa de H en condiciones pertinentes es esencial para determinar con precisión el destino del hidrógeno durante las primeras etapas de la evolución de la Tierra».