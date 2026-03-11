Adiós a los hoteles de siempre: la UE confirma el cambio y ya pone fecha de fin

Durante décadas, las clásicas botellitas de gel, champú o loción corporal han formado parte de la experiencia en hoteles de todo el mundo. Algunos viajeros las utilizan durante la estancia, mientras que otros las guardan en la maleta antes de volver a casa. Sin embargo, la Unión Europea quiere acabar con esta costumbre tan extendida con el objetivo de reducir los residuos plásticos y avanzar hacia modelos más sostenibles. Detrás de este cambio está el Reglamento (UE) 2025/40, una de las medidas más ambiciosas impulsadas por Bruselas para limitar el impacto ambiental del plástico y otros materiales de un solo uso. La normativa entró en vigor a principios de 2025, pero comenzará a aplicarse de manera progresiva en todos los Estados miembros a partir de agosto de 2026.

El artículo 120 determina: «Lograr un objetivo de reducción de residuos de envases del 5 % en 2030 en comparación con 2018 debe implicar una reducción absoluta global de aproximadamente el 19 % de media en toda la Unión en 2030, si se compara con la hipótesis de base para 2030. Con el fin de garantizar que los trabajos de reducción continúen después de 2030, debe fijarse un objetivo de reducción del 10 % en comparación con 2018 para 2035; se calcula que, de esta forma, se reducirán los residuos de envases en un 29 %, en comparación con la hipótesis de base para 2035. También debe fijarse un objetivo adicional de reducción del 15 % en comparación con 2018 para 2040; se calcula que, de esta forma, se reducirán los residuos de envases en un 37 %, en comparación con la hipótesis de base para 2040».

La nueva normativa europea en los hoteles

Según distintos informes del Plastic Atlas, cada europeo genera alrededor de 190 kilos de residuos de envases al año, una parte importante de ellos de plástico. Además, cerca del 44% del plástico que se consume en el continente se destina a envases, muchos diseñados para un solo uso. En este contexto, uno de los sectores donde ha puesto el foco el Reglamento (UE) 2025/40 es la hostelería, ya que restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos generan grandes cantidades de envases de un solo uso, especialmente en productos de higiene y alimentación.

En el caso de los hoteles, la normativa apunta directamente a los pequeños envases de productos de aseo que se ofrecen a los clientes en las habitaciones: botellitas individuales de gel y champú, mini envases de loción hidratante, pequeños frascos de jabón y kits desechables con productos de higiene personal. Estos formatos, diseñados generalmente para un solo uso, generan millones de residuos cada año en Europa.

A partir del 1 de enero de 2030, los alojamientos turísticos tendrán prohibido ofrecer productos de aseo en envases monodosis o de un solo uso. Esta medida obligará a millones de hoteles a instalar dispensadores en las habitaciones para reducir el consumo de plástico y disminuir el volumen de residuos que se genera. Estos dispensadores, que ya son habituales en los baños de bares y restaurantes, son rellenables, lo que permite utilizarlos durante varios días sin sin necesidad de desechar envases constantemente.

¿Afectará también a los productos de viaje? Ésta es la pregunta que se plantean los turistas de cara a los próximos años. Los productos de viaje que se compran en supermercados o perfumerías, como pequeños frascos de champú o kits de aseo para vuelos, no están directamente incluidos en esta prohibición si se venden para uso personal.

Sin embargo, «a partir del 1 de enero de 2030, se prohibirán tipos específicos de envases de plástico de un solo uso, incluidas las bolsas de plástico utilizadas para frutas y verduras frescas no procesadas, o los envases para alimentos y bebidas consumidos en cafés y restaurantes». Asimismo, «para 2029, el 90% de los envases de bebidas de plástico y metal de un solo uso deberán recogerse por separado, lo que garantizará la eficacia de los procesos de reciclado».

Plásticos para envolver maletas

La Unión Europea ha confirmado que los plásticos para envolver maletas estarán prohibidos de forma progresiva a partir de 2027, aunque la eliminación total no llegará hasta el 1 de enero de 2030. A partir de la entrada en vigor de la medida, los viajeros tendrán varias alternativas.

Por un lado, las correas de equipaje, que refuerzan el cierre y evitan aperturas accidentales. Por otro lado, los candados TSA, diseñados para que los agentes de aduanas puedan abrir la maleta con una llave maestra sin romperla. Y, por último, las fundas reutilizables para maletas, las cuales se fabrican con tejido elástico.Estas opciones cumplen exactamente la misma función que el plástico, pero sin generar residuos en cada vuelo.

La medida forma parte de una estrategia más amplia de la UE para reducir drásticamente el plástico de un solo uso. «Si no cambiamos el modo en el que producimos y utilizamos los plásticos, en 2050 habrá más plástico que peces en el mar». Así sentenció el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans. «La única solución a largo plazo pasa por reducir los residuos plásticos incrementando su reciclaje y reutilización».