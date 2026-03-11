Los expertos celebran un hito sin precedentes con el lince en España: nacen 3 cachorros en Cáceres

A finales de febrero, el centro de cría de Zarza de Granadilla ( gestionado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN)), en la provincia de Cáceres, registró el nacimiento de tres cachorros de lince ibérico, los primeros de 2026 dentro del programa de conservación de la especie en España. «¡Llegaron los primeros cachorros del año! Esta madrugada, Hubara, a sus 15 años, ha parido los 3 primeros cachorros del año en el centro de cría de Granadilla. ¡Esperamos que sean los primeros de muchos!», ha apuntado el organismo.

La madre, Hubara, una hembra de 15 años, dio a luz durante la madrugada en las instalaciones del centro. Desde su puesta en marcha, el centro extremeño ha registrado 64 nacimientos, convirtiéndose en una de las piezas clave del programa de recuperación. La mayor parte de estos cachorros serán entrenados para su liberación en el medio natural, tal como ya se ha realizado en 32 ocasiones en diferentes zonas de reintroducción en España y Portugal.

El lince en España

El centro de cría de Zarza de Granadilla se inauguró en marzo de 2011, entrando a formar parte de la red de centros de cría del programa de conservación ex-situ del lince ibérico. Desde que nació la primera camada en este centro extremeño (Jerte, Jaraíz y Jarilla) justo un año después de su entrada en funcionamiento, ya han nacido 64 cachorros en cinco temporadas reproductoras.

Considerado el felino más amenazado del mundo a principios del siglo XXI, en 2002 apenas se contabilizaban 94 individuos de lince ibérico en dos poblaciones de Andalucía, pero los esfuerzos de conservación han elevado la cifra hasta superar los 2.000 ejemplares en 2024, repartidos por España y Portugal. Este éxito ha llevado a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a rebajar la categoría de amenaza del lince, pasando de «en peligro crítico» a «en peligro» en 2015, y alcanzando el estatus de «vulnerable» en la última revisión de 2023.»

«El futuro de la especie es prometedor», ya que se ha logrado «salvar a una especie al borde de la extinción y ahora es frecuente avistarla en gran parte de la península», ha destacado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo.

Con este parto se inaugura la temporada de cría del #linceibérico 2026.

Otro año clave para seguir consolidando la recuperación de esta especie, que hace apenas dos décadas estuvo al borde de la extinción y cuya situación ha mejorado gracias a un enorme esfuerzo de conservación🐾 https://t.co/RJyxx1rzTY — Parques Nacionales (OAPN) (@oapngob) March 6, 2026

Población

La población de lince ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal durante 2024 alcanzó un nuevo registro máximo desde que se tienen datos precisos de seguimiento, llegando a los 2.401 individuos censados. Esta cifra supone un incremento del 19% de sus poblaciones entre 2023 y 2024 y evidencia una tendencia demográfica positiva y continuada en los últimos 20 años de seguimiento y actuaciones conducentes a reducir su riesgo de extinción, según el informe elaborado por el grupo de trabajo del lince ibérico, que coordina la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El total de linces ibéricos censados durante 2024 en toda su área de distribución ibérica fue de 2.401 repartidos entre España, con 2.047 individuos totales (85,3%), y Portugal, con 354 individuos (14,7%). Las comunidades autónomas españolas que albergan poblaciones estables de la especie son cuatro. Castilla-La Mancha acogió 942 ejemplares, lo que supone el 46,0% de la población española mientras que en Andalucía se registraron 836 linces (40,8%).

Las tres principales áreas geográficas para el lince ibérico se encuentran en Sierra Morena con 1.082 individuos contabilizados, en núcleos compartidos por las comunidades autónomas de Andalucía (638 ejemplares en los núcleos de Sierra Morena Oriental en Jaén y Córdoba, y 53 en áreas de conexión de Sierra Morena) y en Castilla-La Mancha (444 linces en las zonas varios núcleos de las provincias de Ciudad Real y Albacete). En Extremadura se censaron 254 ejemplares y en la Región de Murcia 15.

Del total censado, 1.557 linces fueron adultos o subadultos que presentaron una distribución de sexos muy equilibrada (708 machos y 706 hembras que pudieron ser sexadas). El número de hembras reproductoras o territoriales en 2024 ascendió a 470, 64 más que en 2023. Esta cifra se acerca paulatinamente a las 750 hembras reproductoras que se considera como uno de los objetivos demográficos a alcanzar para considerar que el lince se encuentra en un estado de conservación favorable.

La tendencia de la población es positiva y continua desde 2015, lo que permite afianzar la reducción del riesgo de extinción del lince ibérico. En un período de 23 años, la población ha pasado de menos de 100 ejemplares contabilizados en 2002 a más de 2.400 en 2024. Y en los últimos años el incremento es aún más destacable, puesto que en 2020 la población total era de 1.111 linces y cuatro años más tarde se han añadido casi 1.300 individuos más a la población ibérica a una tasa de crecimiento anual del 29% en promedio, detalla el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.