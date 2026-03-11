Moreno reclama «soberanía energética» para Europa y ofrece Andalucía como potencia en hidrógeno verde

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este miércoles avanzar hacia la «soberanía energética» de Europa para reducir la dependencia del petróleo y ha ofrecido a Andalucía como uno de los principales polos de producción de hidrógeno verde del continente. El popular ve «factible» que la comunidad genere en 2030 un tercio de todo el hidrógeno verde que se produzca en España.

Moreno ha realizado estas declaraciones en Sevilla durante la inauguración de la Conferencia Europea de Energía del Hidrógeno, un foro organizado por AeH2 que reúne a científicos, empresas e instituciones y que vuelve a celebrarse en la capital andaluza 12 años después, cuando esta tecnología todavía estaba en una fase incipiente.

Durante su intervención, el presidente andaluz ha defendido que el hidrógeno verde «no es un power point, sino una realidad», y ha reclamado a la Unión Europea que lo considere un proyecto estratégico común que facilite su desarrollo y exportación.

«Europa tiene que hacerse fuerte y resiliente, especialmente en soberanía energética», ha afirmado Moreno, que ha vinculado esta necesidad al contexto internacional y a la inestabilidad en Oriente Próximo, con impacto directo en el precio del petróleo y en la economía continental.

En este escenario, el presidente ha defendido que Andalucía está «preparada, capacitada y perfilada» para convertirse en «la capital del sur de Europa del hidrógeno verde», gracias a su capacidad de generación renovable y al desarrollo de proyectos industriales vinculados a esta nueva fuente energética.

La Junta, según ha explicado, tramita actualmente 14 proyectos relacionados con el hidrógeno verde a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos, con una inversión estimada de 6.200 millones de euros. Las previsiones del Gobierno andaluz apuntan a que este sector podría generar unos 10.000 empleos en Andalucía, dentro de los 40.000 puestos de trabajo que se calculan para toda España.

«Estamos ante un momento excepcional, el momento es ahora y no podemos perder tiempo», ha remarcado Moreno, que también ha advertido del «limbo regulatorio» que todavía rodea el desarrollo de esta industria y que está provocando «retrasos en proyectos» e incluso la «renuncia a ayudas europeas por no poder cumplir los plazos establecidos».

Durante el foro también se ha abordado el desarrollo del denominado valle andaluz del hidrógeno, uno de los proyectos más ambiciosos de Europa en este ámbito. La energética Moeve (antes Cepsa) ha aprobado la decisión final de inversión para la primera fase de esta iniciativa, denominada Proyecto Onuba.

Esta fase inicial supondrá una inversión superior a 1.000 millones de euros e incluirá la construcción en Palos de la Frontera (Huelva) de una planta de hidrógeno verde con un electrolizador de 300 megavatios de potencia –ampliable en otros 100– según adelantan este lunes Expansión y Financial Times. El proyecto contará con generación renovable asociada y con la participación de socios como Masdar, grupo de energías renovables de Abu Dabi, y Enalter, sociedad participada por Enagás Renovable y Alter Enersun.

La nueva infraestructura permitirá suministrar hidrógeno verde tanto a las instalaciones industriales de la propia compañía como a terceros, con el objetivo de avanzar en la descarbonización de sectores como el transporte pesado terrestre, marítimo y aéreo, además de la industria.